Катерина Кухар із сім'єю відвідала допрем'єрний показ фільму "Лускунчик і чотири королівства"

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Катерина Кухар з чоловіком та сином
Катерина Кухар з чоловіком та сином / tsn.ua

Допрем'єрний показ очікуваної кінострічки відбувся у кінотеатрі Оскар 4 грудня. Перший показ фільму відвідала суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар із чоловіком Олександром Стояновим та сином Тимуром.

Катерина Кухар прийшла на перегляд фільму про Лускунчика із сином та чоловіком. Сімейне проведення часу вони зафіксували на спільних знімках, які з’явились на сайті ТСН.

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Ймовірно, відома українська балерина з професійної точки зору оцінила акторську гру та хореографію артистки балету Місті Коупленд. На допрем’єрний показ прийшли також учасник гурту "Океан Ельзи", співак Melovin, Ліза Ющенко, "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко та багато інших.

За сюжетом фільму, Клара з братом отримують багато подарунків напередодні Різдва. Серед одержаних гостинців від хрещеного батька Дроссельмеєра є звичайна на перший погляд іграшка – дерев’яний чоловічок на ім’я Лускунчик, який може розколювати горіхи будь-якої міцності. Перед тим, як лягати спати, Клара випадково стає свідком грандіозної битви. Солдатик Лускунчик, що стоїть на чолі армії іграшок, бореться з Мишачим королем, який вибрався з-під підлоги.

Катерина Кухар із сином
Катерина Кухар із сином на прем'єрі фільму 

Ліза Ющенко
Єлизавета Ющенко на прем'єрі "Лускунчик і чотири королівства"

Катерина Кухар, Олександр Стоянов і їхній син Тимур
Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим та сином Тимуром 

Співак Melovin з мамою
Melovin з мамою
 

Теги: LifeStyle MELOVIN Кіно
Джерело: Lifestyle
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