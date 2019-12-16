Катерина Кухар одягла шубу на голе тіло: пікантне фото

Прима-балерина знялася у чуттєвій фотосесії для обкладинки жіночого глянцю. Вона постала в одязі з нової колекції французького модного бренду Louis Vuitton. Чорно-білим кадром у відвертому образі зірка поділилася на сторінках свого інстаграму.

Українська акторка балету потішила прихильників результатами чергової зйомки. Завжди стримана та поміркована Катерина Кухар постала в незвичному екстравагантному образі.

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Суддя проєкту "Танці з зірками" приміряла вбрання з нової колекції французького будинку моди Louis Vuitton. Вона постала у чорній шубі з з рукавами у шаховий принт на голе тіло без бюстгальтера. Аби підкреслити екстримальне декольте вона обрала масивний кулон на шию.

Повноцінний образ допомогли створити зачіска з начосом назад та неординарні широкі стрілки, які додали бунтарства в образ тендітної балерини.

Одна з речей, яку не можна купити ні за які гроші, це наша репутація. Цінуйте її,

– зауважила народна артистка України.

Окрім цієї світлини, є й інші фото, зроблені для жіночого глянцю. На них Катерина зображена у не менш креативному вбранні. Проте ці образи допомагають їй втілити істину жіночу витонченість та ніжність.



Фотозйомка Катерини Кухар для "Marie Claire" / Instagram / @marieclaire_ua