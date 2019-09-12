Катерина Кухар офіційно вийде заміж у прямому ефірі "Танців з зірками 2019"

Вже 15 вересня відбудеться 4 прямий ефір популярного розважального шоу "Танці з зірками 2019". Випуск пройде під назвою "Вечір кохання", а на паркеті відбудеться справжня церемонія одруження: обітницями планують обмінятись Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов.

Як прима-балерина зізналась у коментарі ТСН, ще 5 років тому вона пішла до вівтаря з Олександром Стояновим. Пара вирішила не узаконювати своїх стосунків в РАГСі, взявши шлюб в одній з церков. Тому Катерина Кухар погодилась на пропозицію від організаторів шоу та в прямому ефірі "Танців з зірками 2019" з Олександром візьме участь у яскравій церемонії одруження.

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"5 років тому, 15 вересня, ми з Олександром Стояновим були обвінчані у церкві, коли я стала його дружиною перед Богом. Ми завжди вважали вінчання для нашої сім’ї важливішим, ніж офіційний шлюб, не дивлячись на те, що всі при найменшій нагоді нам натякали, що пора ставити штамп у паспорті. Цей день для нас буде особливим, тому ми вирішили офіційно взяти шлюб й відсвяткувати цю подію зі всією Україною", – розповіла Катерина Кухар.

Водночас Олександр Стоянов зізнався, що вони вже мали подібний досвід. У грудні 2018 року їхні друзі влаштували церемонію розпису на сцені театру. Весілля відбулось після спектаклю "Лускунчик" у США, що було дуже символічно для закоханих.

Наші американські друзі, коли дізнались, що ми ще не одружені, були дуже здивовані й вирішили зробити для нас сюрприз: після вистави "Лускунчик" організували для нас церемонію одруження прямо на сцені. Це було символічно, оскільки наші стосунки почалися саме з вистави "Лускунчик". Розписував нас один із акторів вистави... який офіційно мав на це право, – зазначив Олександр Стоянов.

Однак цей шлюб офіційно діє тільки на території США, тому Катерина Кухар та Олександр Стоянов залюбки вдруге обміняються клятвами у прямому ефірі шоу. Вести церемонію будуть Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Ймовірно, весілля відбудеться у поєднанні з танцями, адже Катерина і Олександр вже неодноразово зачаровували глядачів "Танців з зірками" спільними постановками.

Згідно з інформацією ТСН, урочиста подія буде відбуватись з традиційними для весілля конкурсами та побажаннями. "Тамадою" і ведучою балкону буде телеведуча Леся Нікітюк, яка залучить до дійства всіх учасників проєкту.