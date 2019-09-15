Катерина Кухар офіційно вийшла заміж: перші кадри з весільної церемонії

Прима-балерина та суддя розважального шоу "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар офіційно одружилась зі своїм чоловік Олександром Стояновим. Пара узаконила свої стосунки у столичному РАГСі та обмінялась каблучками.

Як відомо, церемонія пройшла у неділю, 15 вересня. Цей день є для Катерини Кухар та Олександра Стоянова дуже особливим: рівно 5 років тому закохані обмінялись клятвами на сцені американського театру. Тоді імпровізовану церемонію організували друзі знаменитих танцівників, які не врахували одного – цей шлюб діє тільки на території США. Відтак тепер Катерина Кухар та Олександр Стоянов вирішили повторити процедуру в Україні та офіційно стати чоловіком і дружиною.

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Для розпису прима-балерина обрала оригінальну весільну сукню зі стильною накидкою та білизняною баскою. Катерина Кухар обрала розкішне вбрання з весільної колекції дизайнера Андре Тана. Зіркова наречена вирішила не одягати фату, надавши перевагу лаконічній зачісці.

За словами дизайнера, сукня, яку обрала Катерина Кухар, є однією з найсміливіших у його колекції. Вбрання не тільки пікантно підкреслює фігуру, але й має не менш екстравагантну назву – "Мулен Руж".

"Це найекстравагантніша сукня в нашій колекція, яка має назву "Мулен Руж". Але не тільки через це вбрання є сміливим, а й тому, що виконане в білизняному стилі: з баскою та підтяжками... Сукня "Мулен Руж" – це оммаж на знаменитих артисток кабаре, але об'єднаний зі скромністю нареченої. Виділена зона декольте і спокусливо підкреслена талія, що переходять в скромне мереживо, – яскраво демонструють це", – розповів про сукню Андре Тан.

На цьому весільна церемонія не завершиться. Вже у 4 випуску шоу "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар та Олександр Стоянов обміняються обітницями та станцюють перший весільний танець. На паркет прима-балерина вийде також у сукні від Андре Тана.

Вести весільну церемонію довірили ведучим проєкту – Юрію Горбунову і Тіні Кароль. А от своєрідною "тамадою" буде Леся Нікітюк, яка не тільки зустрічатиме учасників після виступів, але й проведе традиційні весільні конкурси.

Що відомо про особисте життя Катерини Кухар?

Прима-балерина Катерина Кухар ще у 2014 році пішла до вівтаря з Олександром Стояновим. Однак, за словами судді "Танців з зірками 2019", для неї штамп у паспорті не був таким важливим. Пара вирішила обвінчатись в одній з українських церков та не звертатись до РАГСу. Однак тепер закохані все ж вирішили узаконити свої стосунки. "5 років тому, 15 вересня, ми з Олександром Стояновим були обвінчані у церкві, коли я стала його дружиною перед Богом. Ми завжди вважали вінчання для нашої сім’ї важливішим, ніж офіційний шлюб, не дивлячись на те, що всі при найменшій нагоді нам натякали, що пора ставити штамп у паспорті", – пояснила журналістам ТСН Катерина Кухар.



Наразі пара може похизуватись 5 роками сімейної ідилії. Катерина Кухар та Олександр Стоянов виховують доньку Анастасію, яка, ймовірно, буде у залі шоу під час їхнього одруження.