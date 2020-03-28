Катерина Кухар поділилася списком улюблених фільмів: що радить переглянути прима-балерина

Знаменита українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар разом із чоловіком самоізолювалися після приїзду з Таїланду. Подружжя дотримується карантину та закликає до цього всіх. Катерина поділилася спекотним відео з коханим, а також склала список улюблених фільмів.

Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов нещодавно повернулися з Таїланду. У зв'язку із пандемією коронавірусу закохані вирішили самоізолюватися на два тижні, щоб не наражати на небезпеку дітей. Балерина долучилася до числа тих знаменитостей, які поділилися з прихильниками добіркою улюблених фільмів.

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На інстаграм-сторінці Катерини з'явилося запальне відео, на якому її чоловік еротично танцює під музику з легендарного фільму "Брудні танці". Сама ж Катерина в той час лежить на ліжку, а на ролику видно лише її оголені ноги. У публікації Кухар також поділилася улюбленими фільмами різних жанрів.

Що радить переглянути Катерина Кухар: