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Катерина Кухар поділилася списком улюблених фільмів: що радить переглянути прима-балерина

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Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Знаменита українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар разом із чоловіком самоізолювалися після приїзду з Таїланду. Подружжя дотримується карантину та закликає до цього всіх. Катерина поділилася спекотним відео з коханим, а також склала список улюблених фільмів.

Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов нещодавно повернулися з Таїланду. У зв'язку із пандемією коронавірусу закохані вирішили самоізолюватися на два тижні, щоб не наражати на небезпеку дітей. Балерина долучилася до числа тих знаменитостей, які поділилися з прихильниками добіркою улюблених фільмів.

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На інстаграм-сторінці Катерини з'явилося запальне відео, на якому її чоловік еротично танцює під музику з легендарного фільму "Брудні танці". Сама ж Катерина в той час лежить на ліжку, а на ролику видно лише її оголені ноги. У публікації Кухар також поділилася улюбленими фільмами різних жанрів.

Що радить переглянути Катерина Кухар:

  • "Брудні танці"
  • "Зараження"
  • "Джентельмени"
  • "Віднесені вітром"
  • "Диявол носить Prada"
  • "Містер і місіс Сміт"
  • "Осінь в Нью-Йорку"
  • "Небезпечна гра Слоун"
  • "Віддана"
  • "Лікар. Учень Авіценни"
  • "Охоронець для кілера"
  • "Чому він?"
  • "1 + 1"
  • "Аватар"
  • "Шість днів, сім ночей"
  • "Червоний горобець"
  • "Загадкова історія Бенджаміна Баттона"
  • "Я люблю Люсі"

 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
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