Катерина Кухар поділилася списком улюблених фільмів: що радить переглянути прима-балерина
Знаменита українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар разом із чоловіком самоізолювалися після приїзду з Таїланду. Подружжя дотримується карантину та закликає до цього всіх. Катерина поділилася спекотним відео з коханим, а також склала список улюблених фільмів.
Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов нещодавно повернулися з Таїланду. У зв'язку із пандемією коронавірусу закохані вирішили самоізолюватися на два тижні, щоб не наражати на небезпеку дітей. Балерина долучилася до числа тих знаменитостей, які поділилися з прихильниками добіркою улюблених фільмів.
Читайте також: Надя Дорофєєва назвала улюблені фільми та серіали для карантину: що радить подивитись зірка
На інстаграм-сторінці Катерини з'явилося запальне відео, на якому її чоловік еротично танцює під музику з легендарного фільму "Брудні танці". Сама ж Катерина в той час лежить на ліжку, а на ролику видно лише її оголені ноги. У публікації Кухар також поділилася улюбленими фільмами різних жанрів.
Що радить переглянути Катерина Кухар:
- "Брудні танці"
- "Зараження"
- "Джентельмени"
- "Віднесені вітром"
- "Диявол носить Prada"
- "Містер і місіс Сміт"
- "Осінь в Нью-Йорку"
- "Небезпечна гра Слоун"
- "Віддана"
- "Лікар. Учень Авіценни"
- "Охоронець для кілера"
- "Чому він?"
- "1 + 1"
- "Аватар"
- "Шість днів, сім ночей"
- "Червоний горобець"
- "Загадкова історія Бенджаміна Баттона"
- "Я люблю Люсі"
Читайте також
-
Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 5 випуск: хто не витримав кулінарну битву та поїхав додомусьогодні , 23:13
-
Елтон Джон, Біллі Айліш та Аліша Кіз: благодійний телеконцерт для боротьби з коронавірусомсьогодні , 15:38
-
Зі сміхом та любов'ю: Енріке Іглесіас на карантині поділився зворушливим відео з дворічним синомсьогодні , 14:59
-
Соліст гурту Kozak System розповів про коронавірус на Тернопільщині: Ситуація критичнасьогодні , 16:29
-
Брітні Спірс святкує 20-річчя культового кліпу Oops!... I Did It Again: фото та відеосьогодні , 20:25
-
Святослав Вакарчук анонсував новий альбом "Океану Ельзи" та онлайн-виступ на карантинісьогодні , 14:24