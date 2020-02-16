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Катерина Кухар поділилася своїми спостереженнями про кохання

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Катерина Кухар з чоловіком / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина та суддя телепроєкту "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар на День святого Валентина поїхала в Німеччину, проте зізналася, що чоловік зробив їй сюрприз у вигляді коробки цукерок в чемодані. Окрім цього, танцівниця поділилася своїми спостереження про кохання.

На своїй сторінці в інстаграмі Катерина опублікувала ніжну світлину з чоловіком Олександром. У День закоханих пара була змушена бути на відстані. Олександр Стоянов залишився у Франції на гастролях, а його дружина відправилася до Берліна на міжнародний конкурс Tanzolymp. Балерина у дописі під фото написала свої спостереження про кохання.

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Отож, Катерина Кухар поділилася такими висловлюваннями про найпрекрасніше почуття – кохання:

  • Жінка – це обличчя чоловіка! Він повинен вами пишатися.
  • Жінка ніколи не повинна забувати, що чоловік, навіть з 20-річним стажем, насамперед, не лише близький родич, а Чоловік! І він хоче бачити біля себе бажану жінку – коханку, а не тільки союзника і матір його дітей. Через 10 і 20 років бажано залишатися для чоловіка океаном: іноді тихим, іноді бурхливим, захопливим і мінливим, а не болотом в рясці…
  • Жінка повинна бути не просто коханою, а необхідною, як повітря.
  • Розуміння без слів... Якщо ваш чоловік не вміє "зчитувати" інформацію про ваші емоції і внутрішній стан за виразом обличчя та поглядом, значить це не ваш чоловік.
  • Кохання для мене – це не процес прийняття, але і вміння віддавати і зчитувати мову кохання чоловіка. 

Танцівниця завершила публікацію зі словами, що мова кохання – це слова, допомога, дотик, подарунки, час, який ти приділяєш коханій людині і вчинки. Також вона побажала кожному море любові і, насамперед, любові до себе. 

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: День Валентина LifeStyle
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