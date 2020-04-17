Катерина Кухар показала оригінальну паску у вигляді єдинорога: фото

Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці зі зірками" Катерина Кухар активно готується до Великодня разом із дітьми та чоловіком. Жінка показала, як вони прикрасили будинок до свята та незвичну паску.

Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов долучилися до числа знаменитостей, які поділилися процесом приготування до свята Пасхи. Зіркове подружжя разом із дітьми – Тімою та Настею, сайту ТСН.ua показали пасочку та прикраси для великоднього столу.

Читайте також: Як Ольга Сумська готується до Великодня: ексклюзивний коментар

Паску Катерина не пекла, а замовила у пекарні. А от вже декорувала її разом із дітьми. Їм дуже сподобався такий процес, адже створювали пасочку у вигляді міфічної істоти – єдинорога. Вийшло дуже красиво та оригінально.



Паска Катерини Кухар у вигляді єдинорога / Фото: ТСН.ua

У нашій родині дуже люблять Великдень, атмосферу свята, його запах здоби, відчуття спокою і час, коли сім'я все робить разом. Найпрекрасніше у будь-якому святі – це підготовка до нього. Ми завжди прикрашаємо будинок, купуємо великодніх зайчиків, підставочки, підсвічники та багато іншого. Обов'язково фарбуємо яйця, щоб потім з дітьми влаштувати битву,

– розповіла балерина.



Катерина Кухар з дітьми готуються до Великодня / Фото: ТСН.ua

Сім'я розставила у будинку святкову атрибутику: свічки, зайчики та різноманітні прикраси. Оскільки цьогоріч Великдень відзначають у вузькому сімейному колі, то вирішили створити гарну атмосферу свята.



Підготовка сім'ї Катерини Кухар до Великодня / Фото: ТСН.ua

Катерина Кухар з сім'єю готуються до Великодня: дивіться відео онлайн