Катерина Кухар показала природну красу: фото балерини без макіяжу

Українська прима-балерина та суддя телепроєкту "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар щоразу вражає прихильників вишуканими образами. Цього разу вона опублікувала світлини, на яких продемонструвала, як виглядає без макіяжу.

Катерина Кухар є однією із найпривабливіших жінок українського шоу-бізнесу. Танцівниця сувора, але, водночас, ніжна і тендітна. На сторінці в інстаграмі знаменитість поділилася кадрами з Франції, на яких позує без макіяжу.

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Прима-балерина відправилася на чергові гастролі. Весняну пору знаменитість зустрічає у ромнатичній Франції. На знімках, які поширила Катерина, вона позує на фоні мальовничого французького містечка Санарі-сюр-Мер. Одягнена в сірі штани та кофту, а також широку накидку коричневого кольору.

Особливістю фотографій стало те, що зірка зображена на них без макіяжу. Волосся танцівниці вкладене в легкі локони.

Санарі Сюр Мер – це миле провансальське містечко, яке славиться своїми піщаними пляжами зі смарагдовою водою, і, особливо, різдвяними ілюмінаціями. Також це столиця німецького вигнання. Якщо розглядати меморіальні таблички на будинках міста (їх близько 30), то деякі імена на них будуть вам дуже знайомі: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Чому саме німецькі інтелектуали, які втекли від нацистів, зібралися в цьому курортному містечку – загадка,

– розповіла про чарівне містечко Катерина Кухар.