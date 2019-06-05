Катерина Кухар приміряла кілька весільних суконь: балерина готується до пишного святкування

Знаменита українська танцювальна пара Катерина Кухар і Олександр Стоянов незабаром зіграють пишне весілля. Прима-балерина вже на повну готується до святкування, щодо якого радиться зі своїми шанувальниками.

Прима-балерина української опери Катерина Кухар вийшла заміж за свого партнера і батька своїх дітей Олександра Стоянова наприкінці 2018 року. Зіркова пара зв'язала себе вузлами шлюбу таємно від усіх у США. Про церемонію знали лише найближчі люди. Проте новостворене подружжя також вирішило влаштувати пишне святкування.

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На своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар опублікувала світлини, на яких вона примірює різні варіанти весільних вбрань. Знаменита суддя проекту "Танці з зірками" запитала своїх фанатів, яка, на їхню думку, сукня пасує її найбільше, зазначивши, що Катя Осадча, Влад Яма та Андре Тан віддали перевагу вбранню, зображеному на п'ятій світлині, а саме – білосніжному комбінезоні з масивним пір'ям та фатином поверх штанів.