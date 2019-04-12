Катерина Кухар показала стрункі ноги у прозорому боді: гарячі фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар відома своєю строгістю під час суддівства у шоу "Танці з зірками". Однак її вимогливість не закінчувалася на учасниках шоу. До себе українська танцівниця не ставиться поблажливіше. Результат її наполегливої праці – відмінна спортивна форма та красиве тіло, яке Катерина Кухар продемонструвала у новій фотосесії.

Нещодавно мережу розбурхала новина про таємне одруження українських танцюристів Катерини Кухар та Олександра Стоянова після десяти років спільного життя. Новостворене подружжя поділилося весільними знімками, які вони зробили в США. А вже менше, ніж через місяць, українська прима-балерина постала у сексуальній зйомці. Знімки Катерини Кухар з'явилися на сайті видання Elle.

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Знаменита акторка балету позувала перед камерою фотографа у спокусливому, проте водночас ніжному боді. Вбрання балерини було створене з напівпрозорої тканини, однак розкішності йому додало нашите пір'я та масивні рукави.

На одній зі світлин помітно, що Катерина Кухар одягнула тілесну білизну, аби її було якнайменше видно, а на іншій – сором'язливо та ніжно поставила руки на оголені стрункі ноги.



Катерина Кухар / Elle



Катерина Кухар / Elle