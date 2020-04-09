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Катерина Кухар порадила книжки для читання на карантині: улюблені твори балерини

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Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар дотримується правил карантину та залишається вдома. Зірка поділилася з прихильниками улюблених книжок, які прикрасять домашні вечори в цей нелегкий час.

Знаменитості намагаються підтримати шанувальників в ізоляції та ледь не щодня діляться корисними порадами для хорошого проведення часу. Нині важливо не впадати у відчай та відволіктися від поганих думок. Катерина Кухар на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому порадила взяти в руки книжку і зануритися в неймовірні історії.

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Читання – це один із способів розслабитися, зробити чашку ароматної кави та провести час в гармонії з собою. 

Улюблені книжки Катерини Кухар:

  • Класика:

Вільям Шекспір ​​– "Приборкання норовливої"
А. С. Пушкін ​​– "Євгеній Онєгін"
Жорж Санд ​​– "Консуело"
Сомерсет Моем ​​– "Візерунковий покрив", "Театр"

  • Детективи:

Ю. Несбе ​​– "Мисливець за головами", "Сніговик", "Спрага", "Не мала баба клопоту"
Джекі Коллінз ​​– "Світ повний одружених чоловіків", "Рок-зірка", "Голлівудські діти"

  • Сучасна література:⠀

Ден Браун ​​– DaVinci code, "Ангели і Демони", "Інферно", "Точка обману"
Борис Акунін ​​– "Левіафан", "Коронація, або Останній з романів"
Ольга Фреймут ​– "Про любов", "Етикет"
Анастасія Ігнатова ​​– "Мама встигне все"
Анна Гавальда ​​– "35 кілограмів надії"

  • Психологія:

Дейл Карнегі ​​– "Як перестати турбуватися і почати жити", "Мистецтво публічного мовлення"
Вадим Зеланд ​​– "Трансерфінг реальності"

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Література Новини культури
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