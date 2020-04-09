Катерина Кухар порадила книжки для читання на карантині: улюблені твори балерини
Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар дотримується правил карантину та залишається вдома. Зірка поділилася з прихильниками улюблених книжок, які прикрасять домашні вечори в цей нелегкий час.
Знаменитості намагаються підтримати шанувальників в ізоляції та ледь не щодня діляться корисними порадами для хорошого проведення часу. Нині важливо не впадати у відчай та відволіктися від поганих думок. Катерина Кухар на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, в якому порадила взяти в руки книжку і зануритися в неймовірні історії.
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Читання – це один із способів розслабитися, зробити чашку ароматної кави та провести час в гармонії з собою.
Улюблені книжки Катерини Кухар:
- Класика:
Вільям Шекспір – "Приборкання норовливої"
А. С. Пушкін – "Євгеній Онєгін"
Жорж Санд – "Консуело"
Сомерсет Моем – "Візерунковий покрив", "Театр"
- Детективи:
Ю. Несбе – "Мисливець за головами", "Сніговик", "Спрага", "Не мала баба клопоту"
Джекі Коллінз – "Світ повний одружених чоловіків", "Рок-зірка", "Голлівудські діти"
- Сучасна література:⠀
Ден Браун – DaVinci code, "Ангели і Демони", "Інферно", "Точка обману"
Борис Акунін – "Левіафан", "Коронація, або Останній з романів"
Ольга Фреймут – "Про любов", "Етикет"
Анастасія Ігнатова – "Мама встигне все"
Анна Гавальда – "35 кілограмів надії"
- Психологія:
Дейл Карнегі – "Як перестати турбуватися і почати жити", "Мистецтво публічного мовлення"
Вадим Зеланд – "Трансерфінг реальності"
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