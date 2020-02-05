Катерина Кухар позувала у чуттєвій фотосесії: ніжне фото
Прима-балерина та суддя телепроєкту "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар вражає прихильників своїми вишуканими образами. Її ніжні та чуттєві фотосесії зачаровують.
Катерину Кухар вважають однією з найсуворіших суддів шоу "Танці з зірками", проте вона часто позує у вишуканих та ніжних фотосесіях. На своїй сторінці в інстаграмі Катерина опублікувала світлину, яка викликає захоплення.
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Балерина позує у ніжному вбранні, яке складається з прозорої сукні з білими аплікаціями у вигляді метеликів і білим широким поясом з пір'ям. Під ним на Катерині було тілесне боді. Такий аутфіт зірка поєднала з бежевими пуантами.
Вишукана укладка та ніжний макіяж гармонійно доповнили образ знаменитості.
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official
Пропонуємо переглянути топ-5 ніжних фотографій Катерини.
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official
Прима-балерина Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар на шоу "Танці з зірками" / Instagram / @ekaterinakukhar_official
Вишукана Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар займається балетом/ Instagram / @ekaterinakukhar_official