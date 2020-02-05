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Катерина Кухар позувала у чуттєвій фотосесії: ніжне фото

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Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина та суддя телепроєкту "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар вражає прихильників своїми вишуканими образами. Її ніжні та чуттєві фотосесії зачаровують.

Катерину Кухар вважають однією з найсуворіших суддів шоу "Танці з зірками", проте вона часто позує у вишуканих та ніжних фотосесіях. На своїй сторінці в інстаграмі Катерина опублікувала світлину, яка викликає захоплення.

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Балерина позує у ніжному вбранні, яке складається з прозорої сукні з білими аплікаціями у вигляді метеликів і білим широким поясом з пір'ям. Під ним на Катерині було тілесне боді. Такий аутфіт зірка поєднала з бежевими пуантами.

Вишукана укладка та ніжний макіяж гармонійно доповнили образ знаменитості.

Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Пропонуємо переглянути топ-5 ніжних фотографій Катерини.

Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Прима-балерина Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Катерина Кухар на шоу "Танці з зірками" / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Вишукана Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар
Катерина Кухар займається балетом/ Instagram / @ekaterinakukhar_official

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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