Катерина Кухар провела весілля в ефірі "Танців з зірками 2019": перший танець та обітниці

Знаменита прима-балерина Катерина Кухар офіційно вийшла заміж за Олександра Стоянова. Пара розписалась у столичному РАГСі 15 вересня, після чого зіграла справжнє весілля в прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019". Як це було – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Ці зворушливі моменти сталися у прямому ефірі грандіозного шоу "Танці з зірками 2019" на телеканалі 1+1.

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Катерину вивів до коханого Юрій Горбунов для озвучення обітниць. Це був дуже зворушливий момент, а наречені пообіцяли кохати та поважати один одного, доки смерть не розлучить їх.

Цікаво, що Катерина Кухар на церемонію одягнула сукню від відомого дизайнера Андре Тана.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов обмінялися обітницями: дивіться відео

Вести весільну церемонію довірили ведучим проєкту – Юрію Горбунову і Тіні Кароль. А от своєрідною "тамадою" була Леся Нікітюк, яка не тільки зустрічала учасників після виступів, але й провела традиційні весільні конкурси. Так, до прикладу, Надія Матвєєва після виступу кусала лимон та говорила при тому побажання молодятам.

Що відомо про шлюб Катерини Кухар?

Як прима-балерина зізналась у коментарі ТСН, ще 5 років тому вона пішла до вівтаря з Олександром Стояновим. Пара вирішила не узаконювати своїх стосунків в РАГСі, взявши шлюб в одній з церков. Тому Катерина Кухар погодилась на пропозицію від організаторів шоу, аби у прямому ефірі "Танців з зірками 2019" з Олександром провести яскраву церемонію одруження.

"5 років тому, 15 вересня, ми з Олександром Стояновим були обвінчані у церкві, коли я стала його дружиною перед Богом. Ми завжди вважали вінчання для нашої сім’ї важливішим, ніж офіційний шлюб, не дивлячись на те, що всі при найменшій нагоді нам натякали, що пора ставити штамп у паспорті. Цей день для нас буде особливим, тому ми вирішили офіційно взяти шлюб й відсвяткувати цю подію зі всією Україною", – розповіла Катерина Кухар.

Водночас Олександр Стоянов зізнався, що вони вже мали подібний досвід. У грудні 2018 року їхні друзі влаштували церемонію розпису на сцені театру. Весілля відбулось після спектаклю "Лускунчик" у США, що було дуже символічно для закоханих.

Наші американські друзі, коли дізнались, що ми ще не одружені, були дуже здивовані й вирішили зробити для нас сюрприз: після вистави "Лускунчик" організували для нас церемонію одруження прямо на сцені. Це було символічно, оскільки наші стосунки почалися саме з вистави "Лускунчик". Розписував нас один із акторів вистави... який офіційно мав на це право, – зазначив Олександр Стоянов.

Однак цей шлюб офіційно діє тільки на території США, тому Катерина Кухар та Олександр Стоянов залюбки вдруге обмінялися клятвами у прямому ефірі шоу. Перед цим пара офіційно узаконила стосунки у РАГСі.