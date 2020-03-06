Катерина Кухар розповіла про гастролі Європою у розпал коронавірусу: Франція охоплена панікою

Впродовж останніх двох місяців артисти балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов гастролювали Францією з виставами. Їхні тури збіглися у часі з епідемією коронавірусу. Зірки розповіли, що безліч глядачів приходили до театру в масках. А подружжя ретельно дбало про своє здоров'я та імунну систему.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов днями повернулися до України після масштабного гастрольного туру, який розпочався з Китаю. Проте пара покинула країну задовго до спахаху коронавірусу. Для видання Viva, артисти балету розповіли, що у Європі панує справжня паніка, адже кількість летальних випадків у всьому світі від захворювання зростає з дня у день.

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Олександр Стоянов зазначив, що багато залежить від того, як налаштували себе люди. Не варто дозволяти власному страхові брати гору над розумом. Зіркова пара, на відміну від місцевих жителів, в паніку не впадала.

Франція, як і інші країни, охоплена панікою. Дуже багато людей в магазинах, в театрах і музеях ходять в масках, більшість з них – азіати. Найцікавіше, що через це абсолютно не зрозуміло хто з них хворіє, а хто здоровий,

– наголосила Катерина Кухар.

Крім того, прима-балерина Національної опери розповіла, що в аеропорту Франції не проводять огляд пасажирів, а всі вони здійснювали переліт без масок. Коли артисти приземлилися в Україну, то в Борисполі у них навіть перевіряли температуру.

Олександр та Катерина зазначили, що у розпал епідемії вони слідкують про своє здоров'я – п'ють теплі напої з медом, імбиром, коренем женьшеню і іншими травами. Не забувають також про елементарні правила гігієни – мити руки після приходу додому та промивати ніс мильним розчином: "Ми з Сашком маски не носимо, адже допомогти можуть лише респіраторні, в яких дуже складно дихати і які складно купити".

Наголосимо, що станом на 6 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 383 осіб. Загальна кількість інфікованих – 98 387 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 55 тисяч людей.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу