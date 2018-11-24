Катерина Кухар в юності була блондинкою: несподіване фото балерини

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Катерина Кухар
Катерина Кухар / www.instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар всім запам'яталася в образі впевненої мініатюрної брюнетки, яка вже багато років не експериментує зі зовнішністю. Однак у мережі з'явилося архівне фото танцівниці.

Нове фото опублікувала офіційна сторінка шоу "Танці з зірками" в Instagram.

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На архівному знімку Кухар зображена зі своїми друзями неподалік від дачної ділянки. Шанувальники були вражені, побачивши приму-балерину блондинкою.

"Впізнали приму-балерину? Катерина Кухар у 16 років", – йдеться у підписі до фото.

катерина кухар
Катерина Кухар / Instagram @tanci1plus1

катерина кухар
Катерина Кухар / Instagram @ekaterinakukhar_official

Хто така Катерина Кухар?Відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. Катерина гастролює з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.

У 2016 році Кухар нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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