Катерина Кухар в юності була блондинкою: несподіване фото балерини

Українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар всім запам'яталася в образі впевненої мініатюрної брюнетки, яка вже багато років не експериментує зі зовнішністю. Однак у мережі з'явилося архівне фото танцівниці.

Нове фото опублікувала офіційна сторінка шоу "Танці з зірками" в Instagram. Читайте також: "Танці з зірками 2018": як Катерина Кухар станцювала запальний фрістайл у прямому ефірі На архівному знімку Кухар зображена зі своїми друзями неподалік від дачної ділянки. Шанувальники були вражені, побачивши приму-балерину блондинкою. "Впізнали приму-балерину? Катерина Кухар у 16 років", – йдеться у підписі до фото.

Катерина Кухар / Instagram @tanci1plus1

Катерина Кухар / Instagram @ekaterinakukhar_official Хто така Катерина Кухар?Відома балерина та прима українського балету Національної опери України імені Тараса Шевченко. У 2012 році стала заслуженою артисткою України. Катерина гастролює з постановками по країнах Європи, Азії та Північної Америки.



У 2016 році Кухар нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а 10 липня 2017 року зірка стала суддею п'ятого сезону телевізійного проекту "Танці з зірками".