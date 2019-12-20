Катерина Кухар вперше показала свою молодшу дочку: фото

Прима-балерина Національної опери досить рідко афішує своє приватне життя. Її молодша донька не звикла до публічності та була всіляко відсторонена від зайвих очей. Проте у день Святого Миколая Катерина Кухар вирішила вперше познайомити своїх шанувальників із Настею.

На офіційній сторінці Катерини Кухар в інстаграмі вчора, 19 грудня, з'явилася нова світлина, яка спровокувала справжній резонанс в мережі. Балерина часто знімається у вишуканих зйомках разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим, у той час як не всі діти зірки звикли до світла софітів та спалахів камер.

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Напередодні новорічних свят 37-річна матуся вирішила з розмахом провести дебютне знайомство широкої аудиторії зі своєю молодшою донькою. Крихітка разом з мамою позувала для обкладинки грудневого номеру журналу "Отдохни". Зірка зізналася, що дівчинка з нетерпінням чекала на свою першу публічну появу і ретельно готувалася до неї. Маленька Настя схожа зі своєю мамою, як дві краплі води.

Знайомтеся, це Настя! Якби ви бачили, як ця маленька принцеса готувалася до зйомки, підбирала вбрання, як світилися від щастя її очі. Вона всім сусідам розповіла, що у неї буде фотосесія і те, що її нарешті покажуть,

– розповіла Катерина Кухар.

Раніше балерина розповідала, що 5-річна Настя справжня "татусева донька". Дівчинці легко вдається вмовляти батька на свої примхи та навіть командувати ним. Сам Олександр заради маленької принцеси готовий на все. Настя з самого дитинства проявляє надзвичайну пластичність та любов до музики.

Старший син зіркового подружжя 10-річний Тимур вже з'являвся на обкладинці глянцю разом з батьками і неодноразово відвідував світські заходи разом з Катериною Кухар.