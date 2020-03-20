24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Катерина Кухар з чоловіком самоізолювалися від дітей після повернення з Таїланду

- Читать новость на русском
Катерина Кухар з чоловіком самоізолювалися після повернення з Таїланду / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар разом із чоловіком влаштували омріяний медовий місяць після 10 років шлюбу. Подружжя відпочивало в Таїланді і ледь встигло повернутися додому до закриття авіакордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер вони пробудуть в ізоляції 14 днів, щоб не наражати дітей на небезпеку.

Українцям радять відправитися на двотижневий карантин після того, як вони повертаються з-за кордону. Такі заходи безпеки вводяться для того, щоб переконатися, що люди здорові і не загрожують іншим. Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов вирішили самоізолюватися від дітей. Про це та враження від ситуації, яка склалася у світі, Катерина розповіла на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Ксенія Мішина поділилася думками про коронавірус: Пауза для планети

Відомо, що в Китаї коронавірус йде на спад. Там фіксують все менше і менше випадків зараження коронавірусом, а за останню добу не виявлено жодного нового хворого. Балерина у публікації поділилася своїми думками щодо цього та проаналізувала, чому в одних країнах відбуваєтсья активний спалах, а в інших недуга згасає.

"Вірус в Китаї йде на спад, про це свідчить їхній жорсткий самоконтроль, дисципліна і висока соціальна відповідальність, тому на сьогодні кількість заражених вірусом вже в межах до 50 осіб на добу і відповідно, менша смертність. Італійці, з причини своєї ментальності (вони легкі, веселі, невимушені), не одразу серйозно поставилися до загрози, як результат – вчорашня статистика: 475 осіб, летальний результат. Судячи з того, що відбувається на вулицях, за вікном, що ми бачимо по телевізору і чуємо від знайомих – українці ще до кінця не усвідомили серйозність проблеми", – написала знаменитість. 

Кухар також додала, що наш народ не розуміє, що може трапитися, якщо зараз не захистити себе.

Продовжують напихатися в громадський транспорт, товпитися в магазинах, продовжують групами гуляти і займатися своїми справами, які під час карантину краще уникати,
– зазначила знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не смотря на то, что мы вернулись в Украину, мы решили самоизолироваться. Так что, к сожалению, эти две недели, которые мы могли бы провести с детьми, проводим только вдвоём. Поэтому, будем настраиваться на позитив и представим себе, что наш #honeymoon продолжается, только в пределах Украины. ⠀ Когда у тебя появляется много свободного времени, мысли сами лезут в голову и ты начинаешь обдумывать всё происходящее вокруг. И сейчас, конечно, главенствующий вопрос — короновирус..? Поэтому, волей-неволей, я начинаю проводить параллели, делаю мысленный анализ и хочу поделиться своими наблюдениями с вами. ⠀ Вирус в Китае идёт на спад, об этом свидетельствует их жесткий самоконтроль, дисциплина и высокая социальная ответственность, поэтому на сегодняшний день количество зараженных вирусом УЖЕ в пределах до 50 человек в сутки и соответственно, меньше смертность. ⠀ Итальянцы, в виду своей ментальности (они легкие, веселые, непринужденные), не сразу серьезно отнеслись к угрозе, как результат — вчерашняя статистика: 475 человек, летальный исход. ⠀ Судя по тому, что происходит на улицах, за окном, что мы видим по телевизору и слышим от знакомых — украинцы еще до конца не осознали серьезность проблемы. Не все видят, что происходит с другими нациями, продолжают набиваться в общественный транспорт, толпиться в магазинах, продолжают группами гулять и заниматься своими делами, которые во время карантина лучше избегать. ⠀ Продолжая свой анализ и наблюдения, пока мы летели обратно из Таиланда в Киев, даже в аэропорту не все люди надевают маски (~50/50)... Во время межконтинентальных длительных рейсов, сложно удержаться от перекуса или глотка воды. Конечно, пассажиры, и мы в том числе, переодически снимали маски, для того, чтобы что-то съесть или попить. Каждый раз снимая маску, чтобы сделать глоток воды, я ловила себя на мысли: «Это очень смешно и странно, потому что наверное, маски теряют сразу же свой смысл...». ⠀ Продолжение в карусели ⠀ #quarantine #coronavirus #timeforus #stayhome #itwillbebetter

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Загалом у світі майже 245 000 хворих. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування. При перших симптомах захворювання звертайтеся до сімейного лікаря.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні LifeStyle Карантин в Україні 2020 Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 11:04 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз
сьогодні 10:10 День щастя: 10 простих речей, які щоденно приносять радість
Уляна Журба
сьогодні 09:14 День весняного рівнодення 2020: дата і точний час
Квітослава Туз
сьогодні 06:00 День весняного рівнодення 2020: ритуали та що не можна робити в цей день
Квітослава Туз
19 березня 16:16 Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук