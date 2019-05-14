Катерина Кухар зіграє в українському фільмі "Віддана": подробиці

Українська прима-балерина Катерина Кухар візьме участь у новому вітчизняному проекті. Танцівниця Національної опери України зіграє близьку для неї роль у новому фільмі "Віддана". Прем'єра кінокартини запланована на 2020 рік, однак зйомки вже активно проходять у кількох містах України.

Зйомки бестселера "Фелікс Австрія" у повному розпалі вже більше, ніж місяць. Однак творці кінокартини не припиняють дивувати фанатів, які відчайдушно чекають на прем'єру. Так, нещодавно на офіційній сторінці фільму "Віддана" у Facebook шанувальників повідомили про нову героїню, яка зіграє важливу роль у стрічці.

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Нею виявилася прима-балерина української опери – Катерина Кухар. Знаменита танцівниця та вимоглива суддя проекту "Танці з зірками" зіграє роль артистки пересувного театру. Зі сцени із загадковою героїнею розпочнеться основна сюжетна історія, а сама Катерина виконуватиме складні трюки у своїй новій ролі.

Моя роль пов'язана з відчуттям польоту, акторською грою і навіть виконанням небезпечних трюків, саме тому я ще додатково працювала з каскадерами. Підготовка до зйомок принесла масу задоволення, оскільки мені притаманні нотки азарту та адреналіну. Шукати натхнення не довелося, воно завжди зі мною,

– прокоментувала свою роль Катерина Кухар.