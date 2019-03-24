Катерина Кухар зізналась, що вона робить перед кожним виходом на сцену

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Катерина Кухар
Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Національної опери України та зірковий суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вирішила розповісти прихильникам про обряд, який вона завжди виконує. Перед виходом на сцену знаменитість запалює свічку, яка горить упродовж всього її виступу.

Кожна зірка має свої ритуали, які неодмінно супроводжують її упродовж всього творчого шляху. Так, одні носять із собою спеціальні амулети, інші – медитують чи моляться перед виступами, а хтось проводить спеціальні обряди. 

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У програмі "Світське життя" прима-балерина Катерина Кухар вирішила відверто розповісти, яких ритуалів дотримується вона. За словами зірки, щоразу перед виставою вона запалює аромасвічку, яка наповнює кімнату приємним запахом та є її секретом відновлення.

Вода, вогонь, повітря завжди мене відновлюють. Саме тому перше, що я роблю, коли заходжу до гримерки, запалюю аромасвічку. Окрім приємного аромату, вогонь очищує і ця свічка горить упродовж всієї вистави,
– розповіла Катерина Кухар. 

Та це не єдиний ритуал, в який вірить прима-балерина. Вона щоразу виходить на сцену Національної опери із прикріпленою до вбрання шпилькою. Катерина Кухар переконана, що саме цедопомагає їй уникати поглядів недоброзичливців. 

"Я чіпляю шпильку з внутрішньої сторони мого одягу і це допомагає мені від злих поглядів", – додала прима-балерина.

 

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Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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