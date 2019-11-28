Катерина Кухар знялася у чуттєвій фотосесії з чоловіком для українського Elle: фото

Прима-балерина та суддя розважального шоу "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар зі своїм чоловіком Олександром Стояновим знялася у ніжній фотосесії для грудневого випуску українського глянцевого журналу Elle.

Про це Кухар повідомила на своїй сторінці в інстаграмі та опублікувала одне з перших фото. В інтерв'ю для Elle Катерина і Олександр розповіли про сім'ю, кохання, балеті та їхні цінності.

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На чорно-білих знімках подружжя демонструє пристрасть, яка палає між ними. У підписі балерина розповіла, наскільки важливим є для неї Стоянов. Вона наголосила, їм завжди комфортно бути разом, адже вони – "лід і полум'я, інь і янь, нерозлучники".

Друг, партнер, союзник, коханець. Йому важливо, щоб я смачно поїла і це повинні бути тільки свіжі продукти. Якщо мої ноги втомилися і болять після пуантів, він завжди зробить масаж і відчує кожен м'яз, як досвідчений і висококласний масажист. На гастролях він навіть готовий стати для мене костюмером і закріпити мені на голові діадему, аби не підпускати до мене сторонніх людей,

– зізнається Катерина Кухар.

За словами зірки, її коханий – це чоловік, який дарує їй крила і готовий заради неї бути ким завгодно.



Олександр Стоянов і Катерина Кухар / Instagram / @stoianov_aleksandr



Олександр Стоянов і Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official

Що відомо про особисте життя Катерини Кухар? Прима-балерина Катерина Кухар ще у 2014 році пішла до вівтаря з Олександром Стояновим. Однак, за словами судді "Танців з зірками 2019", для неї штамп у паспорті не був таким важливим. Пара вирішила обвінчатись в одній з українських церков та не звертатись до РАГСу. Однак тепер закохані все ж вирішили узаконити свої стосунки. "5 років тому, 15 вересня, ми з Олександром Стояновим були обвінчані у церкві, коли я стала його дружиною перед Богом. Ми завжди вважали вінчання для нашої сім’ї важливішим, ніж офіційний шлюб, не дивлячись на те, що всі при найменшій нагоді нам натякали, що пора ставити штамп у паспорті", – пояснила журналістам ТСН Катерина Кухар.