Катерина Кухар з'явиться на сторінках італійського Vogue: перше фото

Українська прима-балерина Катерина Кухар знялась у чуттєвій фотосесії, яка з'явиться на сторінках популярного видання Vogue Italy.

Як повідомляє РБК, автором зйомки був Вадим Яцун. Він створив ніжну та чуттєву фотосесію для Катерини Кухар, в якій прима-балерина приміряла пікантні образи з пір'ям, взяті із "Лебединого озера". Один зі знімків представники італійського Vogue розмістять у новому випуску глянцю.

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"Для реалізації проєкту ми з Катериною вирішили не йти далеко від знайомих їй атрибутів: дзеркал і лебединої легкості. Оскільки нам не хотілося дотримуватися штампів і працювати в залі занять або розкішних холах театрів, я вирішив перемістити локацію в студійні умови і трансформувати простір за допомогою кривих дзеркал! Побачивши результат, ми одразу ж зрозуміли, що ці фото потрібно розміщувати тільки в глянці світового рівня!" – прокоментував Вадим Яцун.

За словами фотографа, співпраця із примою-балериною продовжиться. Митець запланував створити проєкт, головною музою і зіркою якого стане Катерина Кухар. Сама ж балерина не приховує свого захвату від того, що її фото розмістять в італійському глянці, адже саме там, на її думку, твориться мода.

Мені було дуже приємно дізнатися про цю новину. Адже італійці завжди були законодавцями моди і шанувальниками краси. На такі зйомки я погоджуюсь вкрай рідко і тільки в тому випадку, коли дуже довіряю людині, з якою працюю. Я до початку зйомки не розуміла, що на мене чекає,

– додала Катерина Кухар.



Катерина Кухар / Vogue Italy



Зйомка Вадима Яцуна за участю Катерини Кухар / Instagram / @vadim_yatsun