Катерина Осадча показала розкішну сукню у фіналі "Голосу країни-10": фото

Зіркова модниця Катерина Осадча зуміла вразити всіх глядачів "Голосу країни-10". Ведуча з'явилась у прямому ефірі у розкішній сукні, яка підкреслила її струнку талію і модельні ноги.

Як відомо, Катерина Осадча полюбляє вражати прихильників кутюрними вбраннями, які наважиться приміряти не кожна красуня. Останній випуск "Голосу країни-10" не став винятком: у прямому ефірі телезірка з'явилась у вечірній блискучій сукні, яка заворожила своїм принтом.

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Вбрання Катерини Осадчої виблискувало кольорами, від яких було неможливо відірвати погляду. Ефектним акцентом образу став асиметричний низ сукні, що оголював стрункі ноги телезірки. Модниця завершила look масивними прикрасами, ідеальною укладкою волосся та макіяжем з акцентом на очі.



Катерина Осадча у фіналі "Голосу країни-10" / Instagram / @kosadcha



Ведуча Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Та такий футуристичний образ був не випадковим, адже вперше в історії українського "Голосу" ведучі поставали на екранах у вигляді голограм. Таке рішення організатори проєкту прийняли через пандемію коронавірусу.

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"Вчора ми з Юрієм Горбуновим телепортувалися у студію і проєкцією були з учасниками на сцені, об’єднували чотири різні точки включення тренерів і навіть на відстані вручали кубок переможцю. Чудово, що все це стало реальністю і навіть в складних умовах карантину і ізоляції ми це зробили. Дякую всім, хто придумував, втілював і запускав в ефір цю складну конструкцію", – зазначила Катя Осадча.



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Instagram / @kosadcha