Катерина Осадча показала, як прикрасила новорічну ялинку: чарівні фото

Українські зірки посилено готуються до новорічних свят. Так, телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов показали, як виглядатиме їхнє святкове дерево.

Відповідні фото з'явились на інстаграм-сторінці подружжя. Катерина Осадча зізналась, що врахувала символіку і традиції відзначення 2020 року. Тому в рік металевої миші вона обрала білі, сріблясті та блакитні прикраси і декорувала ялинку стильними гірляндами.

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У своєму блозі телезірка вирішила показати, як проходив процес прикрашання. На кадрі Катерина Осадча постала у розкішній червоній сукні та без макіяжу, довівши, що і вдома виглядає неперевершено.

Прийдешній рік білої металевої миші, а родинам радять прикрашати дім, ялинку і стіл в білих і металевих кольорах. Десь ще прочитала і про золоту мишу, але ми вже вирішили, що наша ялинка буде білою,

– поділилась Катерина Осадча.

Не втримався від публікацій фото і її чоловік Юрій Горбунов. Актор і телеведучий показав кілька світлин, зроблених у їхньому столичному маєтку. Згідно із кадрами, 2-річний син Іван не брав участі в декоруванні ялинки.

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