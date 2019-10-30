Катерина Осадча розповіла, як правильно загадувати бажання

Українська телеведуча Катерина Осадча має дуже щільний графік. Для того, аби створити цікаву та різноманітну програму "Світське життя", вона перебуває у центрі всіх подій не лише в Україні, але й за кордоном.

Лише за останній тиждень вона встигла перевтілитися у Мортисію із мультфільму "Родина Адамсів", прогулятися вуличками Відня чи приміряти образ шатенки з короною для зйомок "Світського життя". Тож після такого напруженого графіка, Осадча мріяла про відпочинок. Її найбільшим бажанням було побачити море, і ведуча його таки побачила.

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У своєму інстаграмі Катя Осадча розповіла шанувальникам, що треба робити, аби бажання здійснилися.

Усі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов'язково втілиться у життя. Ось я хотіла на море. Маю. Київське, але ж море. А у вас, як втілюються мрії, списки бажань пишeте?,

– резюмувала телеведуча.

Не забарилися підписники власними спостереженнями щодо мрій. "Якщо сильно хотіти, то мрія здійсниться. Головне – вірити", "Мрії стабільно втілюються", "Головне – правильно бажати", "Я мрію для вас зробити прикрасу для волосся", – ділилися шанувальники.