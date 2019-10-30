Катерина Осадча розповіла, як правильно загадувати бажання

146 Читать новость на русском
Катерина Осадча
Катерина Осадча / Інстаграм

Українська телеведуча Катерина Осадча має дуже щільний графік. Для того, аби створити цікаву та різноманітну програму "Світське життя", вона перебуває у центрі всіх подій не лише в Україні, але й за кордоном.

Лише за останній тиждень вона встигла перевтілитися у Мортисію із мультфільму "Родина Адамсів", прогулятися вуличками Відня чи приміряти образ шатенки з короною для зйомок "Світського життя". Тож після такого напруженого графіка, Осадча мріяла про відпочинок. Її найбільшим бажанням було побачити море, і ведуча його таки побачила.

Читайте також: Катя Осадча і Юрій Горбунов влаштували романтичну подорож в Австрію: фото

У своєму інстаграмі Катя Осадча розповіла шанувальникам, що треба робити, аби бажання здійснилися.

Усі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов'язково втілиться у життя. Ось я хотіла на море. Маю. Київське, але ж море. А у вас, як втілюються мрії, списки бажань пишeте?,
– резюмувала телеведуча.

Не забарилися підписники власними спостереженнями щодо мрій. "Якщо сильно хотіти, то мрія здійсниться. Головне – вірити", "Мрії стабільно втілюються", "Головне – правильно бажати", "Я мрію для вас зробити прикрасу для волосся", – ділилися шанувальники. 

 

blog_ava
Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
сьогодні
5420
Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Журналісти ЗМІ Катя Осадча Мотивація
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
сьогодні 17:12 Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах
Квітослава Туз 315
Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
сьогодні 12:01 Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США
Юлія Михайлова 5418
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
29 жовтня 20:03 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 120295
Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
29 жовтня 19:06 Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів
Квітослава Туз 488
Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
29 жовтня 14:01 Страшний макіяж на Геловін-2019: оригінальні ідеї у відео та фото
Олена Левчук 5954
Новини
Більше новин
Залиште відгук