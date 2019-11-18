Дмитро Шепелєв зізнався у стосунках з Катериною Тулуповою: що про неї відомо

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Що відомо про дівчину Дмитра Шепелєва / Рамблер

Білоруський телеведучий та шоумен Дмитро Шепелєв, чоловік покійної Жанни Фріске та батько їхньої дитини, виклав у мережі фото зі своєю новою обраницею. Нею виявилася 36-річна дизайнерка Катерина Тулупова.

36-річний шоумен доволі довгий час приховував стосунки зі своєю новою пасією. Втім, відколи він поділився своїм особистим життям в мережі зі своїми підписниками, нова персона в житті чоловіка покійної співачки Жанни Фріске, викликала у багатьох цікавість. Хто така Катерина Тулупова, чим вона займається і як познайомилася з Дмитром Шепелєвим – читайте далі. 

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Чим займається Катеринина Тулупова

Обраниця Дмитра Шепелєва народилася у місті Єкатеринбурґ у 1983 році. Після того, як закінчила школу – переїхала в Москву, де навчалася у Московському енергетичному інституті. В студентські роки познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Дмитром Кленовим. 

Закінчивши університет, дівчина відправилася на стажування в Італію, у Міланський технічний університет. Повернувшись у Росію, Катерина зі своєю подругою заснувала студію дизайну "Арх. Предмет".

Згодом Тулупова покинула своє дітище і заснувала проєкт "Креативні сніданки". Жіночий клуб стрімко почав набирати обертів, а гостями дизайнерки стали популярні та відомі зірки країни. За сніданком відомі особистості обговорювали кіно, літературу, тенденції у світі моди, ділилися враженнями від театральних прем’єр, подорожей та модних показів. 

Що відомо про особисте життя Катерини Тулупової

36-річна жінка не любить показувати своє особисте життя на показ, тож уникає публічності. У 2013 році у неї народилася донька Лада. Через 3 роки Катерина розійшлася зі свої чоловіком з яким прожила 13 років. Колишній чоловік Тулупової – бізнесмен, засновник інвестиційної компанії Altus Capital і власник мережі аптек "36,6".

Катерина зі своєю донькою Ладою
Катерина зі своєю донькою Ладою

Вже у 2017 році у Шепелєва та Тулупової розпочався роман, який вони ретельно приховували. У ЗМІ зазначають, що їхні стосунки розпочалися тоді, коли Дмитро облаштовував свою нову квартиру і попросив у Катерини професійної дизайнерської допомоги. У кінці 2018 року пара почала жити разом. Закохані часто подорожують зі своїми дітьми Ладою та Платоном, які ходять в один дитячий садочок. 

Цілодобова роль батька здатна вбити будь-яку романтику. Ми намагаємося по можливості відлітати, щоб просто побути удвох. Це виходить не дуже часто – раз у декілька місяців,
– розповів Дмитро.

Що постить в інстаграмі Катерина Тулупова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#нерегулярная я (в разделе моей жизни «публикации в соцсетях») от того, что достаточно мало ярких событий, #нерегулярная от того, что достаточно много ярких событий. В этой нерегулярности я уже седьмой год регулярна. С любовью тронулись в новый сезон и уже отыграли три «концерта» с @zavtrakclub_ru ️, начала проектировать бомбические интерьеры с apart и отрезала челку!

Допис, поширений Тулупова Екатерина (@tulupova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

песочница 18+

Допис, поширений Тулупова Екатерина (@tulupova)

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Зіркові романи
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