Катерину Бужинську терміново госпіталізували у Болгарії: причина

Українська співачка Катерина Бужинська потрапила до лікарні. Сталось це під час її перебування у столиці Болгарії – Софії.

Про госпіталізацію артистка розповіла на своїй офіційній сторінці Facebook. За словами 39-річної Катерини Бужинської, причиною погіршення здоров'я став насичений робочий графік та стреси.

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Ось до чого призводить скажений ритм життя, стрес, перевиснаження, невміння делегувати відповідальність (це стосується синдрому "мами, яка за все переживає") та щільний гастрольний графік. Часто журналісти питають, як я витримую? Важко! Якщо хтось скаже інше – не вірте, бо це неправда,

– зізналась Катерина Бужинська.

Артистка вирішила не казати діагнозу, який їй поставили болгарські лікарі. Однак Катерина Бужинська застерегла своїх прихильників від подібної неприємності, поділившись корисними порадами. Зокрема, знаменитість назвала те, від чого варто відмовитись. Це недосипання, постійні стреси, гіподинамія внаслідок сидячої роботи, часте вживання напоїв з підвищеним вмістом кофеїну, невміння делегувати відповідальність у жінок, різке схуднення та неуважність при прийомі медикаментів. Усі перераховані звички впливають на роботу серця, на що, ймовірно, і поскаржилась Катерина Бужинська.