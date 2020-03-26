Католицька Пасха в Україні: дата святкування

Пасха – важливе та величне церковне свято для православних та католиків. Католицьку Пасху православні християни святкуватимуть 19 квітня, а католики на тиждень швидше – 12 квітня.

Православні та католики використовують юліанський і григоріанський календарі. Тому дати православної і католицької Пасхи завжди відрізняються один від одного.

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Свято Великодня встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Дата цього великого свята обчислюється за місячно-сонячним календарем, тому щороку вона різна. Іноді різниця становить один тиждень, іноді два тижні, а іноді ці дати збігаються.

Традиції католицького Великодня

Католицькому Великодню, як і православному, передує 40-денний піст. До світлого дня Великодня християни готуються з великим трепетом. Вони дотримуються Великого посту, обмежуючи себе у харчуванні та інших задоволеннях, аби очиститися й гідно зустріти Світле Христове Воскресіння.



Католицька Пасха 2020

Завершується Великий піст у Страсну суботу, коли в католицьких храмах проходить Великоднє богослужіння. Перед початком Надвечір’я Великодня запалюється Пасхал – особлива свічка, вогонь якої роздають всім християнам.

Після цього Пасхал ставиться на вівтар, і починається наступна частина богослужіння – Літургія Слова, під час якої читається дев’ять біблійних читань. За Літургією Слова йде Літургія Хрещення та Євхаристійна літургія. А закінчується служба традиційним проголошенням "Христос воскрес!", на що віряни в храмі відповідають "Воістину воскрес!".



Традиції католицької Пасхи

Основним атрибутом католицького Великодня вважаються крашанки та паска. Здавна у християн була прищеплена традиція, дарувати крашанки гостям. Як і в православному світі, у католиків яйця символізують початок нового життя. З крашанками навіть пов’язана цікава історія.

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Традиція пригощати близьких та друзів крашанками пов'язана із Марією Магдалиною. Християнська свята першою принесла звістку про майбутнє воскресіння Ісуса. Розповіла вона про це апостолам, а вони розповідали вже цілому світу.

Однак, коли Марія принесла цю звістку імператору Тиберію, він засумнівався у можливості воскресіння. Тоді свята піднесла правителю Тиберію біле яйце і сказала: "Христос Воскрес!", після чого яйце чудом стало яскраво-червоним.



Крашанки символізують початок нового життя

На Великдень католики відвідують своїх близьких родичів. На стіл ставлять не лише фарбовані крашанки, але й шоколадні яйця для найменших. Основними стравами є кролик, запечена гуска або курка. Печуть католики також пряники у формі ягнят чи кроликів. А святковий ранок розпочинається з пошуків пасхального кролика, який захований у будинку.