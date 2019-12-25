Католицьке Різдво в Європі: цікаві ідеї для бюджетної подорожі

З 2017 року католицьке Різдво, яке святкують 25 грудня, є державним вхідним і в Україні. Тож якщо ви плануєте зимову подорож, то відсвяткувати католицьке Різдво в одному з європейських міст – хороша ідея. Яке ж місто обрати для цікавої і недорогої поїздки – про це далі.

Католицьке Різдво у Празі

Столиця Чехії чудова в будь-яку пору. Однак взимку із засніженими будівлями та у мерехтінні гірлянд місто виглядає просто казково. У Празі дуже багато цікавих місць та архітектури, тож оглянути все за день-два майже нереально. Як жартують місцеві гіди, для екскурсії по Празі потрібно витратити мінімум 5 днів. Якщо ж туристи приїхали на менше часу, то обов’язково приїдуть знову, щоб оглянути все чарівне місто.

Якщо ж ви збираєтесь у чеську столицю на кілька днів, то найкраще буде оплатити екскурсію, гід допоможе побачити вам максимум за кроткий час, додавши ще й цікаві історії. Можна оглядати Прагу і самотужки, однак радимо наперед продумати маршрут.

Ось кілька цікавих місць, які обов’язково треба побачити у Празі.

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Староміська площа

Вже на початку грудня на головній площі міста починає працювати різдвяний ярмарок. І з кожним роком ярмарка стає красивішою і цікавішою. Наприклад, у рейтингу американського видання USA Today у 2015 році різдвяний ярмарок на Староміській площі увійшов у список найкращих туристичних місць на Різдво. Тож не проґавте. Крім того, тут стоїть головна ялинка Чехії. Кілька років саме празьку ялинку називали найгарнішою у Європі.



Католицьке Різдво у Празі: Староміська площа

Карлів міст

Ще одне місце, яке не оминає жоден турист. Окрім красивої архітектури, міст полюбляють ще й тому, що тут можна загадувати бажання. Вздовж моста по обох боках розташовані 30 скульптур. Серед них треба знайти Яна Непомуцького, прикласти до нього руку і загадати бажання. Це має бути дуже конкретне та егоїстичне бажання – просити у Непомуцького можна тільки для себе. Лише у цьому випадку, кажуть екскурсоводи, воно збувається.



Католицьке Різдво у Празі: Карлів міст

Празький Град

Це місце вважають найбільшою замковою площею у світі. Празький град занесений до Книги рекордів Гіннеса. Раніше тут була резиденція короля, нині – президента.



Католицьке Різдво у Празі: Празький Град

Петршинська вежа

Така собі Ейфелева вежа по-чеськи. Її справді створили за прототипом паризької вежі. Роботу над вежею архітектори розпочали у 1889 році, після відвідин виставки у Парижі. Нині це один з найкращих оглядових майданчиків у Чехії.

Празькі куранти

Цей астрономічний годинник створений ще у 1410 році. І працює без збоїв донині. Це теж одна із візитівок міста. Туристи полюбляють годинник ще й через "міні-виставу", яка відбувається щогодини. Тоді у споруді з’являються рухомі фігурки апостолів.

Католицьке Різдво у Празі: Празькі куранти – відео

Танцюючий дім

Ця модерна будівля гармонійно вписується в архітектуру Праги. Це офісна будівля, введена в експлуатацію у 1996 році. Свою назву будинок отримав через цікаві вигини, які створюють враження наче будинок "танцює". Дуже цікаве місце.



Католицьке Різдво у Празі: Танцюючий дім

Бюджет

Найпростішим і найдешевшим варіантом буде автобусний тур на кілька днів. У цьому випадку у вартість входить переїзд та готель (2-3 зірки). Також туроператор підбирає для вас екскурсії, щоправда, у більшості випадків за це доведеться доплатити. Вартість такої поїздки з Києва до Праги коштує в межах 75-100 євро.

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Якщо ви самостійно плануєте подорож, то ціна за квиток на автобус з Києва до Праги коштує від тисячі гривень. У цьому випадку в дорозі ви проведете від 22 до 25 годин. Куди зручніше буде летіти до Праги літаком. Але це буде дорожче – ціни на авіаквитки з Києва до Праги коливаються в межах 2-5 тисяч гривень. До Праги з Києва можна доїхати і потягом – вартість квитка становить 2900 гривень. У дорозі ви проведете 32 години.

Ніч у 2- чи 3-зірковому готелі обійдеться від тисячі до півтори тисячі гривень. Готелі з 4 та 5 зірками коштуватимуть, звісно, більше – від 3,5 до 5 тисяч гривень, а то й вище.

Католицьке Різдво у Будапешті

В інші пори року Будапешт видається спокійним та умиротвореним містом. Однак, у період різдвяних свят місто оживає у світлі святкових вогників, у гудінні різдвяних ярмарків, а також у галасі карнавалів, факельних прогулянок і народних гулянь.

Найбільший ярмарок у Європі

На площі Верешмарті працює один із найбільших різдвяних ярмарків у Європі. Окрім різдвяного духу, тут можна відчути і справжній угорський колорит – на ярмарку можна спробувати домашню ковбасу на грилі, картопляні плачинди, угорський гуляш у хлібцях та інші національні страви Угорщини.



Католицьке Різдво у Будапешті: ярмарок на площі Верешмарті

Кав'ярня-кондитерська Gerbeaud (Жербо)

На цій же площі стоїть великий світлий палац, в якому розміщена одна з найвідоміших кондитерських в Європі "Жербо". Там готують неперевершені десерти з угорської кухні. Кав’ярня працює з 1856 року.

Католицьке Різдво у Будапешті: Кондитерська Gerbeaud – відео

Замок Буда

Замок Буда або Будайська фортеця – це архітектурний комплекс, розташований в центрі Будапешта. Цей замок входить до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сучасний комплекс включає в себе Рибальський бастіон з галереєю, палац Шандора, відновлений у 2002 році, та інші пам'ятники. У колишньому королівському палаці розміщена Угорська національна галерея, музей історії Будапешта і Будапештська бібліотека.



Католицьке Різдво у Будапешті: Замок Буда

Будинок угорських вин

Цей музей розташований на площі Святої Трійці біля замку Буда. В експозиції представлено понад 700 сортів угорських вин з 22 виноробних регіонів країни. До речі, напередодні різдвяних свят там відкривається традиційна різдвяна дегустація вин.

Бюджет

4-денний автобусний тур з Києва до Будапешта коштує 60-80 євро. Щоправда, дві ночі доведеться провести в автобусі, ще одна ніч у готелі, що зазвичай також входить у вартість. Деякі екскурсії туроператор пропонує безкоштовно, за інші – доведеться заплатити додатково. Такий же авіатур обійдеться вам у близько 200 доларів – у вартість входить трансфер до готелю, сам готель, а також сніданки.

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Квиток на автобус з Києва до Будапешта коштує близько 1200 гривень. У дорозі доведеться провести від 18 до 23 годин. Квиток на літак коштує від 2 до 3 тисяч гривень. До Будапешта можна доїхати і потягом: тривалість такої подорожі – 23 години, а вартість квитка – від 1900 гривень.

Тризіркові готелі у Будапешті коштують приблизно півтори-дві тисячі. А от за готелі з 4 чи 5 зірками доведеться заплатити від двох з половиною до чотирьох а то й вище тисяч.

Католицьке Різдво у Варшаві

Якщо у попередніх двох містах головною перевагою є їхня архітектура, то під час зимової подорожі до Варшави на вас чекає більш активний відпочинок.

Зигмунтівський ярмарок

Подорож у Варшаві рекомендуємо також почати із різдвяного ярмарку. Один із найбільших у місті ярмарків працює навпроти Королівського замку. Тут ви можете скуштувати національні польські делікатеси. Наприклад, осципек – це копчений овечий сир, який продають у формі веретена. На ярмарках його підсмажують на грилі і подають з варенням.



Католицьке Різдво у Варшаві: Зигмунтівський ярмарок

Окрім традиційного глінтвейну, на ярмарку ви можете випити і більш популярний у Польщі напій – пивний гжанець (від польського grzane piwo – пивний глінвейн). Це гарячий напій на основі пива, до нього також додають пряні спеції – гвоздику, кардамон, цедру, а також мед.



Католицьке Різдво у Варшаві: гжанець

Зимові розваги на стадіоні

Одне з найпопулярніших місць у Варшаві у цей період – це Національний стадіон. Ця величезна футбольна арена взимку перетворюється на "Зимовий Національний" (Zimowy Narodowy). Тут працюють ковзанки, льодова стежка та гірка, також ви можете з’їжджати на понтонах, чи побувати на арені для керлінгу. Тут також встановлена спеціальна диско-ковзанка та проводять льодові шоу.



Католицьке Різдво у Варшаві: "Зимовий Національний"



Католицьке Різдво у Варшаві: "Зимовий Національний"

Гірськолижний спуск посеред міста

Якщо ж ви надаєте перевагу лижам, а не каткам, то вам краще піти на "Щенслівицьку гірку" (Górka Szczęśliwicka), яка розташована в Щенслівицькому парку Варшави. Просто посеред міста працює спуск. Довжина спуску – 227 метрів. Тут можна взяти на прокат лижі або сноуборд. На території "гірки" також діє ресторан.



Католицьке Різдво у Варшаві: "Щенслівицька гірка"

І наостанок, якщо ви хочете провести католицьке Різдво в одному із цих міст, то радимо вам вже приступати до підготовки. Адже станом на початок грудня в багатьох готелях вже заброньовані місця на ці дати.

Гарної подорожі!