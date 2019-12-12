Катрін Деньов виписали з лікарні після інсульту: деталі самопочуття акторки

76-річна легенда французького кіно ХХ століття перенесла ішемічний інсульт на початку листопада цього року. Її екстрено госпіталізували просто зі знімального майданчика. В одній із клінік Парижа вона проходила курс реабілітації впродовж місяця. Представники близького оточення зірки повідомили про стан її здоров'я.

Акторка зі світовим ім'ям не покинула свою успішну кар'єру й продовжує з'являтися в успішних кінострічках. Проте під час зйомок фільму "De son vivant", що в перекладі означає "За життя", її стало зле. Доленосно, що екранізація картини відбувалася в одній з паризьких лікарень, тому медики спромоглися швидко надати Катрін Деньов необхідну допомогу.

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Акторка перенесла ішемічний інсульт. І хоч менеджери зірки стверджували, що її життю та здоров'ю нічого не загрожує, проте їй довелося провести місяць у клініці. Там вона проходила курс лікування та реабілітації.

Днями французьке видання "Le Parisien" повідомило, що жінка нарешті покинула лікарняні стіни і продовжує дбати про своє здоров'я вдома. Зазначають, що додому вона повернулася близько тижня тому, де її бачили неподалік свого будинку. Катрін Деньов навіть готова повернутися до зйомок.

Вона відпочиває і відновлюється, щоб якомога швидше розпочати роботу,

– запевняють представники її оточення.



Акторка Катрін Деньов / Orange

Крім того, колега зірки повідомив, що зйомки "De son vivant" планують завершити до початку наступного року. А незабаром на світових екранах з'явиться фільм "Правда" з Катрін Деньов у головній ролі.