Катрін Деньов зіграла відому акторку у фільмі "Правда": в мережі з'явився перший трейлер

Відома 76-річна французька акторка не припиняє тішити кіноманів своєю творчістю та зйомками у майбутніх прем'єрах. Так, черговою провідною роллю Катрін Деньов стала героїня з фільму "Правда".

Над картиною працює япноський сценарист і режисер, а також лауреат Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю у 2018 році Корееда Хірокадзу. Фільм "Правда" стане його першою стрічкою знятою не в Японії та не японською мовою. Оригінальна назва майбутньої прем'єри – The Truth.

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Головні ролі у фільмі "Правда" зіграли Катрін Деньов, яка нещодавно перенесла інсульт, Жульєт Бінош та Ітан Гоук. Світова прем'єра фільму вібулася в жовтні в Італії, однак у вільному доступі в інших країнах вона буде не швидше, ніж в лютому 2020 року.

За сюжетом, зірка кіно Фаб'єн стає все менш і менш популярною. Аби розбавити будні своєї вже не молодої матері, погостювати до неї приїздить донька Люмір з чоловіком та їхньою дочкою. Однак возз'єднання сім'ї замість гармонії переростає у конфлікти. І несподівано для себе та своїх близьких Фаб'єн знову отримує головну роль у науково-фантастичному фільмі про жінку, яка ніколи не старіє.

"Правда" з Катрін Деньов: дивитися перший трейлер онлайн