Популярна українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться з прихильниками світлинами. У перший день літа вона показала фото з яскравими квітами та звернулася до шанувальників.

Катя Осадча є однією з найвідоміших жінок українського шоу-бізнесу. На її особисту сторінку в інстаграмі підписано більш, ніж півтора мільйона користувачів мережі. Зірка не змушує своїх прихильників довго чекати на нові публікації та з радістю ділиться новинами з життя, корисними порадами та варіантами стильних аутфітів.

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Домашній образ Каті Осадчої

Телеведуча поширила селфі, на якому постала у домашньому вбранні. Вона позує у спортивному костюмі м'ятного кольору. Волосся зірка зібрала у хвіст. Відомо, що Катя є прихильницею природної краси і неодноразово показує своє обличчя без макіяжу. Цей знімок не став винятком. Знаменитість вкотре продемонструвала свій розкішний зовнішній вигляд та сяючу усмішку.

Осадча зробила фото біля яскравих квітів. Ймовірно, вони ростуть на подвір'ї її заміського будинку та щодня радують своєю красою.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Що Катя Осадча запитала прихильників?

У публікації Катя зазначила, що має на літо великі плани. Зірка прагне купатися у теплій водичці та одягнути літній одяг, адже останнім часом погода змушує виходити на вулицю в куртці.

Також Катя запитала своїх підписників, які у них плани на літо та що, за сприятливих обставин, хотілось би зробити. Користувачі мережі активно діляться своїми планами у коментарях.