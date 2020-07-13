Катя Осадча побувала на Львівщині: чарівні фото
Популярна українська телеведуча Катя Осадча продовжує мандрувати Україною. Зірка провела чудові декілька днів на Львівщині, а мальовничими світлинами поділилася із шанувальниками.
Оскільким пандемія коронавірусу у світі досі триває, зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова цього літа вирішило пізнавати цікаві місця рідної землі. Телеведуча оприлюднила яскраві фото з чергової подорожі на особистій сторінці в інстаграмі.
Читайте також У ліловій сукні: Катя Осадча замилувала мережу яскравим фото на тлі Києва
Катя Осадча на Львівщині
Осадча та Горбунов після послаблення карантину активно вивчали місця неподалік від дому. Зірка ділилася з підписниками знімками із мандрівок та зазначала, що в Україні є багато красивих місць, які нічим не гірші за популярні туристичні міста за кордоном.
На вихідних закохані відвідали Львівщину. Пара зупинилася у фешенебельному готельному комплексі, де Катя позувала на тлі мальовничого озера. Знаменитість щаслива, адже змогла відпочити від насиченого робочого тижня та насолодитися часом, проведеним із коханим.
В її інстаграм-профілі з'явилася серія світлин, на яких вона показала тамтешні пейзажі. Незважаючи на похмуру погоду, фотографії вийшли яскравими та колоритними.
Катя Осадча на Львівщині / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча мандрує Україною / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча показала фото з Львівщини / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча на Львіщині / Instagram / @kosadcha
Телеведуча Катя Осадча на тлі озера / Instagram / @kosadcha