Популярна українська телеведуча Катя Осадча продовжує працювати над програмою "Світське життя". Вона поділилася світлинами зі студії, де постала у захисній масці.

Катя Осадча протягом двох місяців перебувала на ізоляції у заміському будинку разом із чоловіком, ведучим Юрієм Горбуновим та сином Іваном. Після послаблення обмежувальних заходів знаменитість повертається до роботи з дотриманням встановлених правил захисту. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий допис, де зірка показала, як виглядає під час робочого процесу.

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Карантинний образ Каті Осадчої

Катя поширила публікацію, у якій зазначила, що тепер доводиться проводити знімання у нових реаліях. Ведуча постала на фотографія у стильному штанному костюмі коричневого кольору. Поєднала таке вбрання із туфлями-човниками в тон на підборах. Доповнила свій look коричневим капелюхом.

Тепер у Каті з'явився новий аксесуар – захисна маска. Вона також досить стильна і гармонійно поєдналася із аутфітом. Саме цей атрибут найбільше привертає увагу.

На обличчі в зірки бачимо легкий макіяж із чорними стрілками на повіках, а її волосся зібране у зачіску ззаду.



Катя Осадча в стильній масці / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадча / Instagram / @kosadcha