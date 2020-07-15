Популярна українська телеведуча Катя Осадча дуже любить Францію. Оскільки поки що подорожувати не можна, то вона вирішила пригадати мандрівки, які були ще до початку пандемії коронавірусу, та насолодитися спогадами про приємні моменти.

На особистій сторінці в інстаграмі Катя опублікувала цілу серію світлин із мальовничої Франції. Вона згадала улюблені місця і ті чудові миті, які провела там. Такий допис знаменитість зробила з нагоди річниці взяття Бастилії.

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Катя Осадча у Франції

Зараз далекі подорожі для багатьох людей стали мрією. Через поширення коронавірусної хвороби ми не можемо вільно мандрувати та насолоджуватися усіма пам'ятками архітектури та популярними туристичними місцями, які ще пів року тому можна було відвідати будь-коли.

На колоритних знімках Катя зображена на тлі Ейфелевої вежі та інших неймовірно красивих місць. Вона з дитинства любить цю країну, адже тривалий час там працювала моделлю ще в юному віці.

На кадрах, які поширила Катя, вона показала паризький дев'ятий район, вулицю П'єр Сімар, будинок 13 – це перша адреса її самостійного життя. Осадча зізналася, що Франція у її житті закарбувалася найтеплішими спогадами дитинства.

Ніколи не думала, що настане час, коли я не зможу просто так взяти і прилетіти. Але попереду ще багато подорожей, потрібно просто почекати,

– написала у публікації Катя.



Катя Осадча в Парижі / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадча у Франції / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча мандрує Францією / Instagram / @kosadcha



Українська телеведуча Катя Осадча / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча прогулюється французькими вуличками / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча у Франції / Instagram / @kosadcha