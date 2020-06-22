Телеведуча Катерина Осадча на честь Дня батька поширила в мережі серію рідкісних знімків, на яких позують її чоловік Юрій Горбунов та син Іван. Таким чином знаменитість приєдналася до привітань.

Зірка оприлюднила світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Подружжя Горбунова та Осадчої рідко показує сина у соціальних мережах, тому фото викликали активні обговорення серед шанувальників.

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Юрій Горбунов із сином Іваном

Катя вирішила привітати чоловіка із Днем батька. У дописі вона зазначила, що він може підмінити маму тоді, коли потрібно, може бути ніжним та суворим, але головне – завжди залишається безмежно люблячим. Осадча зізналася, що їй та Івасику дуже пощастило бути поруч із такою людиною, як Юрій.

На першій фотографії бачимо Юрія та Івана на річці. Вони позували під час водної прогулянки. Татусь розмовляв з сином, який, схоже, не мав бажання підтримувати спілкування і відвернув голову вбік.



Юрій Горбунов з сином на яхті / Instagram / @kosadcha

На наступному кадрі Горбунов тримає сина за руку. Ймовірно, фото було зроблене на подвір'ї їхнього заміського будинку. Хлопчик відвернувся від батька та щось пильно розглядав.



Юрій Горбунов тримає за руку сина Івасика / Instagram / @kosadcha

Юра та Іван позують на яхті. У них була водна прогулянка Дніпром, під час якої тато навчав сина керувати цим чудовим транспортом. Обоє одягнені у білий одяг, що гармонійно поєднується із атмосферою того літнього сонячного дня, коли сім'я відпочивала від буденних турбот.



Юрій Горбунов з сином Іваном / Instagram / @kosadcha

Іванові виповнилося вже три роки, проте Катя та Юрій досі не показують його обличчя. На усіх фотографіях, які з'являються в мережі, хлопчик позує боком або спиною до камери.