Популярна українська телеведуча Катя Осадча поділилася з прихильниками рідкісними сімейними фото. Зворушливі кадри зірка поширила з нагоди дня народження її тата.

На особистій сторінці Каті в інстаграмі з'явилися світлини, на яких вона позує разом із батьками. Вчора, 6 червня, її тато Олександр Осадчий відсвяткував день народження.

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Катя Осадча з татом

Катя з татом позують на подвір'ї заміського будинку. Телеведуча одягнена у легку літню сукню жовтого кольору з квітковим принтом. Волосся Осадча зібрала у хвіст ззаду. Вона вкотре похизувалася природною красою та постала перед камерою без макіяжу. Серед аксесуарів обрала великі сонцезахисні окуляри.

На фотографіях можна побачити схожість знаменитості зі своїм батьком.



Катя Осадча з татом / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча та її батько Олександр / Instagram / @kosadcha

Батьки Каті Осадчої

Також зірка опублікувала фото, на якому показала обох батьків – маму Ганну і тата Олександра. Вони позують із усмішками на обличчі. Матуся телеведучої тримає у руках святковий торт.

З днем народження, тату! Чудовий літній день і прекрасне сімейне свято. Многая літа,

– написала в публікації Катя.



Батьки Катерини Осадчої / Instagram / @kosadcha