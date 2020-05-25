Катя Осадча показала, як провела вихідні на природі: мальовничі фото

Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом із сім'єю проводить карантин у заміському будинку. Оскільки далекі подорожі є небезпечними, то вони вивчають красиві місця Київщини. Зірка поділилася черговою серією світлин, де показала, як пройшли її вихідні.

Катя Осадча та її чоловік, ведучий Юрій Горбунов разом із маленьким сином Іваном протягом двох місяців дотримувалися карантину. Після його послаблення зіркове подружжя вирішило помандрувати Київщиною, де немає людей на небезпеки інфікування. Знаменитість ділиться світлинами з подорожей на особистій сторінці в інстаграмі.

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Куди поїхали Катя Осадча та Юрій Горбунов?

Цього разу Катя та Юрій вирішили відвідати село Рославичі, яке розташоване у Васильківському районі Київської області. Телеведуча опублікувала кадр, де позує на фоні поля із букетом польових квітів в руках. На знімку видно, що її тримає за руку син.

Хоча погода була пасмурною, проте це не завадило насолодитися мальовничими краєвидами та спільним проведенням часу.



Катя Осадча в Рославичах / Instagram / @kosadcha

Образ Каті Осадчої

Для заміської прогулянки вона обрала комбінезон бежевого кольору та світло-коричневу куртку. Поєднала таке вбрання із білими кросівками. Волосся зіркова матуся зібрала у зачіску ззаду та прикрасила його білою шпилькою. Відомо, що Катя є прихильницею природної краси і її часто можна побачити без макіяжу. Цього разу вона постала перед камерою саме у такому вигляді, та, назважаючи на це, виглядає неперевершено.



Образ вихідного дня Каті Осадчої / Instagram / @kosadcha



Усміхнена Катя Осадча із букетом квітів / Instagram / @kosadcha