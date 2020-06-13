Катя Осадча позувала біля дерев'яної каплиці та розповіла, де відпочиватиме цього літа
Популярна телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном продовжують досліджувати цікаві місця рідного краю. На карантині вони вивчали безлюдні куточки Київщини і тепер поділилися планами мандрівок на літо.
Зіркове подружжя Горбунова та Осадчої обожнює мандрівки. До початку пандемії COVID-19 пара відвідувала різні країни Європи та світу. Проте тепер вони мандрують Київською областю, адже через карантин не можуть покидати державу. На особистій сторінці теледіви в інстаграмі з'явилося чергове мальовниче фото.
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Куди поїхали Осадча та Горбунов?
Катя та Юрій протягом двох місяців дотримувалися суворого карантину та перебували на ізоляції в заміському будинку. Проте після його послаблення подружжя ведучих вирішило мандрувати Київщиною. Ледь не кожних вихідних вони відвідували нові місця та ділилися дивовижними світлинами з прихильниками.
Цього разу Катя опублікувала кадр, на якому позує біля дерев'яної каплиці у селі Витачів Обухівського району Київської області.
Образ Каті Осадчої
Для поїздки телеведуча обрала зручне вбрання. Вона зображена у яскраво-жовтому кардигані, під яким є біла футболка, та вкорочених світлих джинсах. Поєднала такий одяг із червоними кросівками. Волосся знаменитість зібрала у хвіст і доповнила образ сонцезахисними окулярами.
Катя Осадча біля каплиці у селі Витачів / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча розповіла, куди поїде влітку
Багато років тому, коли я повернулась з роботи у Франції, поїхала з татом до мами та брата в Одеську область, де вони відпочивали. Звідти ми разом вирушили до Криму. Вже тоді я зрозуміла, що наша країна надзвичайно багата красою різноманітної і різнобарвної природи. Моря, гори, степи – все неповторне,
– написала Катя.
Телеведуча зізналася, що мріє знову їздити в Крим. А поки що закликає мандрувати рештою областей та регіонів України.
Ми з родиною вже об'їздили околиці Києва. Та в нас попереду нові обрії. Дуже хочемо вирушити на батьківщину Юри (місто Новий Розділ Львівської області – LifeStyle 24), далі – в Карпати, де виготовляють мою улюблену Косівську кераміку, де досі зберігся бандерівський схрон, де мало людей і де можна дотримуватися всіх норм карантину,
– розповіла Осадча.
Катя таким чином долучилася до флешмобу в інстаграмі #МандруйУкраїною та закликала до цього прихильників.