Популярна телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном продовжують досліджувати цікаві місця рідного краю. На карантині вони вивчали безлюдні куточки Київщини і тепер поділилися планами мандрівок на літо.

Зіркове подружжя Горбунова та Осадчої обожнює мандрівки. До початку пандемії COVID-19 пара відвідувала різні країни Європи та світу. Проте тепер вони мандрують Київською областю, адже через карантин не можуть покидати державу. На особистій сторінці теледіви в інстаграмі з'явилося чергове мальовниче фото.

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Куди поїхали Осадча та Горбунов?

Катя та Юрій протягом двох місяців дотримувалися суворого карантину та перебували на ізоляції в заміському будинку. Проте після його послаблення подружжя ведучих вирішило мандрувати Київщиною. Ледь не кожних вихідних вони відвідували нові місця та ділилися дивовижними світлинами з прихильниками.

Цього разу Катя опублікувала кадр, на якому позує біля дерев'яної каплиці у селі Витачів Обухівського району Київської області.

Образ Каті Осадчої

Для поїздки телеведуча обрала зручне вбрання. Вона зображена у яскраво-жовтому кардигані, під яким є біла футболка, та вкорочених світлих джинсах. Поєднала такий одяг із червоними кросівками. Волосся знаменитість зібрала у хвіст і доповнила образ сонцезахисними окулярами.



Катя Осадча біля каплиці у селі Витачів / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча розповіла, куди поїде влітку

Багато років тому, коли я повернулась з роботи у Франції, поїхала з татом до мами та брата в Одеську область, де вони відпочивали. Звідти ми разом вирушили до Криму. Вже тоді я зрозуміла, що наша країна надзвичайно багата красою різноманітної і різнобарвної природи. Моря, гори, степи – все неповторне,

– написала Катя.

Телеведуча зізналася, що мріє знову їздити в Крим. А поки що закликає мандрувати рештою областей та регіонів України.

Ми з родиною вже об'їздили околиці Києва. Та в нас попереду нові обрії. Дуже хочемо вирушити на батьківщину Юри (місто Новий Розділ Львівської області – LifeStyle 24), далі – в Карпати, де виготовляють мою улюблену Косівську кераміку, де досі зберігся бандерівський схрон, де мало людей і де можна дотримуватися всіх норм карантину,

– розповіла Осадча.

Катя таким чином долучилася до флешмобу в інстаграмі #МандруйУкраїною та закликала до цього прихильників.