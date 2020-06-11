Катя Осадча приготувала італійський салат Панцанелла: відеорецепт
Популярна українська телеведуча Катя Осадча похизувалася кулінарними вміннями. Зірка поділилася відео, на якому показала, як готує італійський салат "Панцанелла".
Катя Осадча показує не лише стильні аутфіти, а й смачні страви, які готує самостійно. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився відеорецепт салату, який може стати гарним доповненням до вашого столу.
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Рецепт "Панцанелли" від Каті Осадчої
Для приготування цього салату вам знадобляться:
- родзинки (2 ст. ложки);
- винний оцет;
- баклажани (2 шт.);
- листя базиліку;
- помідори (3-4 шт.);
- каперси (1 ст. ложка);
- кедрові горіхи (3 ст. ложки);
- сир "Фета" ( 200 г);
- оливки (1 склянка).
Попередньо запікаємо баклажани в духовці. Потім ми нарізаємо усі необхідні продукти та змішуємо їх. Заправляємо салат соусом. Для його приготування дрібно нарізаємо 2 зубчики часнику, додаємо 2 столові ложки білого винного оцту та 6 столових ложок оливкової олії.
Смачного!