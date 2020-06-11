Популярна українська телеведуча Катя Осадча похизувалася кулінарними вміннями. Зірка поділилася відео, на якому показала, як готує італійський салат "Панцанелла".

Катя Осадча показує не лише стильні аутфіти, а й смачні страви, які готує самостійно. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився відеорецепт салату, який може стати гарним доповненням до вашого столу.

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Рецепт "Панцанелли" від Каті Осадчої

Для приготування цього салату вам знадобляться:

родзинки (2 ст. ложки);

винний оцет;

баклажани (2 шт.);

листя базиліку;

помідори (3-4 шт.);

каперси (1 ст. ложка);

кедрові горіхи (3 ст. ложки);

сир "Фета" ( 200 г);

оливки (1 склянка).

Попередньо запікаємо баклажани в духовці. Потім ми нарізаємо усі необхідні продукти та змішуємо їх. Заправляємо салат соусом. Для його приготування дрібно нарізаємо 2 зубчики часнику, додаємо 2 столові ложки білого винного оцту та 6 столових ложок оливкової олії.

Смачного!