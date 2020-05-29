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Катя Осадча сумує за святами: чарівні фото з повітряними кульками

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Катя Осадча
Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Популярна українська телеведуча Катя Осадча за час карантину засумувала за святами із рідними людьми. вечірками, друзями. Вона поширила в мережі фото з повітряними кульками.

Народна улюблениця Катя Осадча на особистій сторінці в інстаграмі ледь не щодня ділиться з прихильниками яскравими фотографіями. Вона показує, як проходять її карантинні будні. Днями зірка зізналася, що сумує за святами.

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Катя Осадча з повітряними кульками

Карантин змусив багатьох людей навчитися цінувати свободу та те, що вони мають. Для багатьох він став справжнім випробуванням, адже залишатися вдома протгом тривалого часу, не так вже й легко. Катя Осадча перебувала на ізоляції в заміському будинку разом із чоловіком та сином, проте також встигла засумувати за святами. 

Вона поділилася з шанувальниками кадрами, на яких позує поруч із повітряними кульками ніжних кольорів. Бачимо сердечка сріблястих кольорів, що додають знімкам особливої атмосфери.

"І буде новий день і будуть знову свята", – коротко написала в дописі знаменитість.  

Катя Осадча
Катя Осадча з повітряними кульками / Instagram / @kosadcha

Образ Каті Осадчої

Катя постала перед камерою у красивому вбранні. Її образ складався із сукні чорного кольору із квітковим принтом та яскравого червоного жакету. Волосся телеведуча зібрала у хвіст ззаду. Вона неодноразово наголошувала на тому, що є прихильницею натуральної краси, тому на фото зображена без макіяжу. Серед аксесуарів Катя обрала мінімалістичні сережки.

Катя Осадча
Телеведуча Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Катя Осадча LifeStyle
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