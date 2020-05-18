Катя Осадча і Юрій Горбунов провели вихідний на природі: Радіємо, як діти

Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова протягом двох місяців сумлінно дотримувалося карантину. Вони разом із синочком Іваном перебували у заміському будинку. Тепер Катя ділиться з шанувальниками дивовижними фотографіями із заміських прогулянок.

Самоізоляція змусила багатьох людей відмовитися від звичного способу житт та залишатися вдома. Тепер відчуваємо сум за міською метушнею та постійним рухом. Проте послаблення карантину не означає, що коронавірусної хвороби немає і потрібно бути максимально обережними та дбати про себе і рідних. Катя Осадча не поспішає довго перебувати у столиці, а натомість проводить час із чоловіком та сином на околицях Києва. Сімейними кадрами знаменитість ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Катя та Юрій продовжують подорожувати там, де немає людей і небезпеки заразитися COVID-19. Цього разу вони відвідали мальовниче село Старі Безрадичі.

Для сімейної прогулянки Катя обрала яскравий костюм блакитного кольору, який складався із светра та штанів. Акцентом стали зображення червоно-білих зебр на костюмі. Телеведуча доповнила таке вбрання кросівками в тон костюму. Волосся вона зібрала у хвіст та прикрасила великою білою шпилькою. Відомо, що Осадча є прихильницею натуральної краси і часто постає перед камерою без макіяжу. Цей раз не став винятком і вона вкотре продемонструвала свою вроду.

Батько із сином на світлинах постають у темному спортивному одязі. Катя та Юрій бажають не показувати обличчя синочка стороннім, тому на фото він майже завжди зоображений зі спини.

Тепер ми, як і діти, радіємо природі, подорожам околицями і кожному дню,

– написала в публікації Катя.



Катя Осадча з сином біля озера / Instagram / @kosadcha



Катя Осадча і Юрій Горбунов на прогулянці за містом / Instagram / @kosadcha



Телеведуча Катя Осадча з синочком Іваном / Instagram / @kosadcha