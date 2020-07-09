Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре поділилася з шанувальниками зворушливим фото, на якому зображена разом із чоловіком Юрієм Горбуновим та сином Іваном. Зірка досі не показала обличчя свого синочка, проте кадр не залишився без уваги її аудиторії підписників.

Сімейна світлина з'явилася на особистій інстаграм-сторінці знаменитості. Вона показала один із моментів мандрівок мальовничою Україною. Такий знімок зачарував шанувальників та менш, ніж за добу набрав 30 тися вподобань.

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На фото зіркове подружжя зображене на тлі неймовірно красивої природи. Катя та Юрій радіють, адже тепер мандрують красивими місцями Київщини та інших куточків України, більше дізнаються про природу рідного краю. А головне – такі подорожі нині є найбезпечнішими, адже не популярні серед туристів. Саме тому там можна провести час, не боячись заразитися коронавірусом.

Горбунов та Осадча позують у зручному спортивному одязі та сонцезахисних окулярах. Юрія бачимо у білій футболці, а його обраницю – в сірій із синіми рукавами та червоним написом. Шию телеведучої прикрашають золотисті ланцюжки. Маленький Іван постав перед камерою на руках у зіркового татуся. Пара не показує обличчя сина громадськості, тому він зображений боком до камери.