Зіркове подружжя українських телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова поділилося романтичною світлиною. Закохані не часто оприлюднюють спільні фото, тому така публікація потішила шанувальників.

Катя опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі фото з чоловіком. Допис викликав захоплення у прихильників та активні обговорення у коментарях.

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Романтичне фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Катя та Юрій часто працюють разом, адже обоє є одиними із найвідомиших ведучих в Україні. Вони з радістю проводять час разом вдома та на роботі. Зірка вирішила порадувати більш, ніж півтора мільйона підписників в інстаграмі сімейним знімком.

Кадр був зроблений під час робочого дня. Катя та Юрій близько стоять один біля одного. Чоловік дивиться на свою кохану з ніжністю та, водночас, пристрастю. Він одягнений у чорний костюм та білу сорочку.

Катя позує, з усмішкою дивлячись в камеру. Вона зображена у розкішній бежевій сукні з блискітками. Великі довгі сережки з камінням доповнили образ телеведучої. Її волосся вкладене рівно, а на обличчі бачимо насичений макіяж з акцентом на очах.

"Пара повернулася до роботи", – написала під фото Осадча.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @kosadcha