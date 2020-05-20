Катя Осадча здивувала вмінням грати на фортепіано: відео

Знаменита українська телеведуча Катя Осадча на карантині не втрачає часу даремно. Зірка вирішила навчитися грати на фортепіано і опановує цей музичний інструмент разом із викладачем.

Катя Осадча разом із чоловіком, ведучим та актором Юрієм Горбуновим та маленьким сином Іваном сумлінно протягом двох місяців дотримувалися карантину. Зіркові батьки проводили час із малюком у заміському будинку. Та Катя не втрачала часу даремно і активно займалася грою на фортепіано. Успіхами жінка поділилася в сторіс на особистій сторінці в інстаграмі.

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Перебуваючи на ізоляції, телеведуча багато часу приділяла спілкуванню із підписниками. Вона проводила прямі ефіри, відповідала на запитання прихильників, а також показувала, як проходять її будні. Тепер Осадча вирішила продемонструвати ще один свій талант та зіграла на фортепіано.

Катя опублікувала інстаграм-сторіс, де зазначила, що бере уроки гри на цьому музичному інструменті і вже встигла досягти перших успіхів.

Катя Осадча грає на фортепіано: дивіться відео онлайн

Також до зіркової матуся з радістю приєднується синочок Іван, який підтримує її у новому починанні та показує свою цікавість до інструменту.

Що відомо про творчість Каті Осадчої

Навчаючись в школі, Катя Осадча займалася музикою і танцями. Вона була однією із танцівниць хореографічного ансамблю "Соколята". У 13-річному віці закінчила модельну школу агентства "Багіра" та розпочала професійну кар'єру у цій сфері. Після закінчення дев'ятого класу вона відправилася в Токіо, де була на зйомках протягом трьох місяців. Тоді Каті було 14 років. Їй навіть довелося екстерном здати іспити в школі через напружений графік знімань, які відбувалися в Парижі.

Вже у 18 років Осадча вирішила закінчити свою модельну кар'єру та повернулася в Україну. Тут вона займалася з викладачем для постановки голосу та дикції. Після цього пробувала себе у різних проєктах українських телеканалів. Із 2007 року є ведучою програми "Світське життя".