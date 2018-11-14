Катя Бужинська зробила ексклюзивний подарунок Вселенському Патріарху Варфоломію: фото

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Катя Бужинська на зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм
Катя Бужинська на зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм / Прес-служба PR4Ukraine

Відома українська співачка Катя Бужинська вирішила подарувати Вселенському Патріарху Варфоломію ексклюзивний та символічний подарунок. Артистка разом з дітьми вручила церковному діячу "Книгу Добра".

Відомо, що наразі Катя Бужинська в турецькому Стамбулі. Туди співачка відправилась у супроводі представників фонду "Чисті серцем" і дітьми з усієї України, які втратили на війні батьків.

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У Всесвітній день добра особлива делегація мала змогу зустрітись із Вселенським патріархом Варфоломієм, який живе в Стамбулі і постать якого обговорюється в зв'язку з наданням томосу. Церковний діяч отримав у подарунок ексклюзивну книгу, що символічно підкреслила день зустрічі. 

Знакова подія! Вселенський патріарх Варфоломій прийняв від дітей з України "Книгу Добра". Також Його Святість благословив усіх юних послів добра і миру,
– поділилась враженнями Катя Бужинська.

Як розповіла артистка, після вручення книги Варфоломій поспілкувався з українськими дітьми та благословив їх.

Відтепер "Книга Добра" є в особистій бібліотеці Варфоломія та у Ватикані. Окрім цього, видання невдовзі з'явиться в сучасній Олександрійській бібліотеці і в американській столиці Вашингтоні.

Катя Бужинська Стамбул томос Вселенський Патріарх Варфоломій
Катя Бужинська на зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм / прес-служба PR4Ukraine

Українці Туреччина томом Варфоломій
Зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм / прес-служба PR4Ukraine

Історія православної церкви: дивіться відео

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Теги: LifeStyle Музика Література Новини Туреччини Релігія
Джерело: 24 Канал
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