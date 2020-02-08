Katya Chilly виконала "космічний" хіт на сцені відбору Євробачення 2020: відео

Українська виконавиця Katya Chilly, яка повернулась у шоу-бізнес лише кілька років тому, вирішила спробувати власні сили на Національному відборі Євробачення-2020. Співачка виступила під номером 3 на сцені конкурсу.

Співачка тривалий час приховувала свій хіт на Євробачення-2020, тому сьогодні, 8 лютого, вона вперше презентувала свою композицію під назвою "Піч". У виступі їй допомагали три бек-вокалістки та один бек-вокаліст родом аж з Перу, а також музикант зі скрипкою. Українські мотиви у пісні, співочий щебіт та, моментами, акапельне виконання заворожили весь глядацький зал на відборі Євробачення.

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Свій виступ зірка української сцени виконала у традиційному українському строї босоніж – широкій зеленій спідниці з чорними вишитими орнаментами та у білій сорочці. Довге пряме волосся, яке розвівалось, та масивні прикраси з каміння на шиї завершили образ Katya Chilly.

Свої коментарі щодо виступу традиційно залишили і судді та ведучий шоу – Сергій Притула, – який зазначив, що весь зал відчув неймовірну енергетику виконавиці. Він переконаний, що судді, за його думкою, розділяться у думках щодо виступу. Так і сталось: Тіна Кароль сказала, що це "бездоганний, шокуючий виступ", але йому потрібне допрацювання, щоб було чому зачепитися глядачам. Андрій Данилко також позитивно відгукнувся на пісню. Віталій Дроздов зазначив, що тут немає пісні, але є мантра і магія, і він сам під них потрапив, від чого щасливий.

Katya Chilly – Піч на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Що відомо про Katya Chilly? Це українська співачка та композиторка. ЇЇ творчість налічує 5 альбомів, трансляції на MTV, BBC, понад 40 сольних концертів у Великобританії та понад тисячу в Україні. У 2017 році Chilly брала участь у сьомому сезоні вокального талант-шоу "Голос країни", де заспівала пісню "Світлиця" та обернула всі чотири тренерських крісла. У півфіналі талант-шоу Chilly виконала пісню "Яблінька", але не потрапила до фіналу, поступившись іншому учаснику команди Кароль – Олександру Клименку.