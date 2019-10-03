Катя Осадча і Юрій Горбунов влаштували романтичну подорож до Парижа: фото

Українське зіркове подружжя – Катерина Осадча і Юрій Горбунок – відправилося у романтичну подорож у столицю Франції. Телеведучі зачарували армію шанувальників у мережі новими паризькими знімками.

Катерина і Юрій опублікували на своїй інстаграм-сторінці стильні фото з Музею Орсе, на фоні Ейфелевої вежі і в паризькій Опері Гарньє. Для Осадчої Париж виявився особливим місцем, адже це було перше місто, у якому вона тривалий час жила самостійно.

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Телеведуча згадала, як коли намагалася вивчити французьку і англійську мови і у цей час працювала. За її словами, наразі у Парижі є чимало юнацтва і з України також, які не бачать меж для власної освіти чи розвитку. У підписі зірка поділилася думками про сучасну молодь.

Дивлюся на старшого сина, в свої 17 він вже знає, до чого прямує у житті. Коли працювала і вчилася я, відчувався брак інформації, інтернет був не так розгалужений, та й не було майже спеціалістів, хто міг допомогти з вибором. Зараз знайти якісну інформацію про пропозиції ВНЗ та освітні програми за кордоном легше,

– зазначила Катя.