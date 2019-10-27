Катя Осадча і Юрій Горбунов влаштували романтичну подорож в Австрію: фото
Українські телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов, які мають шалений робочий графік, у вільний час намагаються влаштувати цікаву подорож закордон. Цього разу – подружжя завітало в австрійське місто Відень.
Нові знімки закохані опублікували на своїх сторінках в інстаграмі. За словами Катерини, Відень – це місто в яке можна приїжджати безліч разів і щоразу потрапляти в нові місця.
Читайте також: Даша Астаф'єва розповіла, що почувалася "гидким каченям" навіть під час зйомок у Playboy
Катя і Юрій завітали у галерею Бельведер – художній музей, у колекцію якого входять знамениті мальовничі твори різних епох. Для Осадчої втілилася одна з її музейних мрій – побачити роботи Густава Клімта.
У Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція... В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода,
– порекомендувала знаменитість.
Катерина Осадча і Юрій Горбунов у Відні / Instagram / @kosadcha
Подружжя з 5-зіркового готелю Palais Coburg Residenz також показало свій розкішні образи для вечірнього виходу. Юрій Горбунов приміряв класичний смокінг, а його чарівна дружина вбралася у сукню з квітковою аплікацією блакитного кольору.
Вибір редакції
-
Гурт The Rasmus розповів свої враження від візиту до Львова та розкрив таємниці концертусьогодні , 16:41
-
"Міс Україна 2019" Маргарита Паша відзначилась скандальною заявою про патріотизмсьогодні , 12:30
-
Олена Зеленська вразила елегантними виходами в Японії: дизайнер суконь прокоментував вбраннясьогодні , 11:23