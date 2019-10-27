Катя Осадча і Юрій Горбунов влаштували романтичну подорож в Австрію: фото

Українські телеведучі Катерина Осадча і Юрій Горбунов, які мають шалений робочий графік, у вільний час намагаються влаштувати цікаву подорож закордон. Цього разу – подружжя завітало в австрійське місто Відень.

Нові знімки закохані опублікували на своїх сторінках в інстаграмі. За словами Катерини, Відень – це місто в яке можна приїжджати безліч разів і щоразу потрапляти в нові місця.

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Катя і Юрій завітали у галерею Бельведер – художній музей, у колекцію якого входять знамениті мальовничі твори різних епох. Для Осадчої втілилася одна з її музейних мрій – побачити роботи Густава Клімта.

У Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція... В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода,

– порекомендувала знаменитість.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов у Відні / Instagram / @kosadcha

Подружжя з 5-зіркового готелю Palais Coburg Residenz також показало свій розкішні образи для вечірнього виходу. Юрій Горбунов приміряв класичний смокінг, а його чарівна дружина вбралася у сукню з квітковою аплікацією блакитного кольору.