Катя Осадча, Павло Зібров та Володимир Остапчук прийшли на прем'єру "Побачення у Вегасі": фото

У столичному кінопалаці "Оскар" відбувся допрем'єрний показ української комедії "Побачення у Вегасі". Першими переглянути анонсований фільм прийшли вітчизняні зірки, зокрема, Катя Осадча, Павло Зібров та Володимир Остапчук. Як це було – дивіться у новині.

Чимало кіноманів в очікуванні дебютних показів комедії "Побачення у Вегасі". У переддень прем'єри переглянути кінострічку прийшли знаменитості, які залюбки взяли участь у фотосесії перед входом до залу. На червоній доріжці показу красувались MARUV, Володимир Остапчук, Віталіна Ющенко, Михайло Ясинський, Мішель Андраде, Олег Собчук, Богдан Юсипчук, VovaZIL'Vova, Маша Виноградова, Олександр Прохоров та інші.

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Для особливого виходу вони підібрали стильні вбрання, які вже встигли привернути увагу журналістів LifeStyle 24. Так, Катя Осадча надала перевагу стильним штанам у смужку та жакету, що оголював плечі ведучої. Червоне кепі стала яскравим акцентом стильного образу української модниці.



Катя Осадча / Кінотеатр "Оскар"

А от Мішель Андраде вирішила не обирати для світського виходу вишукане вбрання. На прем'єру фільму "Побачення у Вегасі" вона прийшла у чорному спортивному костюмі та без макіяжу.



Мішель Андраде на прем'єрі фільму / Кінотеатр "Оскар"

Співачка MARUV обрала для виходу ефектний образ: вона постала перед камерами з блакитними косичками та в окулярах. Імідж зірка підкреслила картатим піджаком, який є трендом сезону.



Співачка MARUV / Кінотеатр "Оскар"

Не пропустив прем'єрного показу і Павло Зібров. Артист красувався перед камерами у джинсовому костюмі, який поєднав із блакитною сорочкою.



Павло Зібров / Кінотеатр "Оскар"

Прогнозованою була поява на червоній доріжці телеведучого Володимира Остапчука. Шоумен зіграв у комедійній кінострічці "Побачення у Вегасі" пілота. Остапчук залюбки позував з колегами по фільму, що видно на кадрах, які з'явились у мережі.



Володимир Остапчук з колегами / Кінотеатр "Оскар"



Допрем'єрний показ комедії "Побачення у Вегасі" / Кінотеатр "Оскар"