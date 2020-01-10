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Катя Осадча похизувалася барвистими фотографіями з відпочинку на Сейшелах

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Катя Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська телеведуча Катя Осадча відправилася у відпустку на Сейшели. Вона радо ділиться з підписниками світлинами з відпочинку. У поїздку на острови Катя вирушила разом із чоловіком Юрієм Горбуновим.

На своїй сторінці в інстаграмі Осадча показала миле селфі з ванної кімнати. Фото ведуча зробила у дзеркалі, а позаду неї у вікні можна побачити прекрасний вигляд на океан. Позувала Катя у легкій білій сукні, крізь тканину якої просвічувалося її яскраве бікіні. Волосся вона зібрала у хвіст. Зірка часто публікує фото, на яких вона без макіяжу, особливо на відпочинку, і цей раз не став винятком.

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Катя Осадча
Катя Осадча на Сейшелах / Instagram–Stories / @kosadcha

Не обійшлося й без фото Юрія Горбунова. На світлині, що опублікувала Катя в інстаграмі, він насолоджується барвистом краєвидом на узбережжі. Ведучий одягнений у сині шорти з принтом, смугасту футболку та білий капелюх.

Юрій Горбунов
Юрій Горбунов на Сейшелах / Instagram–Stories / @kosadcha

Також Катерина ділиться красою місцевості, де відпочиває.

Сейшели
 Сейшели / Instagram–Stories / @kosadcha

В різдвяний день ведуча опублікувала фотографію, зроблену біля ялинки на Сейшельських островах. На ній вона позувала разом із Юрієм. Під фото Катя привітала шанувальників із цим світлим святом: "З Різдвом! Нехай всі ваші мрії здійснюються!"

 

Непотрібні аналізи, від яких варто відмовитись
сьогодні
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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Відпочинок Катя Осадча
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